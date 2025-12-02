Brasília é melhor cidade para fazer negócios no setor de serviços

Tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, oscilações da atividade econômica e problemas estruturais. Muitas cidades sofrem impacto direto de fatores externos e que vão além da alçada de decisões administrativas de gestores estaduais ou municipais. Esse, no entanto, não é o caso de Brasília, que liderou a categoria serviços da edição de 2025 do ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios, levantamento da Urban Systems publicado com exclusividade pela EXAME.

“Brasília exporta muito pouco, vive de serviços e é hiperespecializada neste ramo. Isso faz com que seja mais resistente a intempéries macro e microeconômicas”, afirma Paulo Takito, diretor da consultoria.

Takito diz que a média de grandes capitais é ter cerca de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) ligado ao setor de serviços, enquanto em Brasília o número salta para 95%.

O dado positivo se repete no desenvolvimento econômico: a média de crescimento do setor em 2024 foi de 3% e, na capital do país, o índice ficou em 7%, superando, inclusive, a cidade mais rica do país, São Paulo, que cresceu 6,2%.

Tecnologia e turismo

As áreas de tecnologia e turismo foram as que mais se destacaram. De 2023 para cá, por exemplo, o número de startups em Brasília cresceu 33%. No turismo, o aeroporto foi um fator positivo, segundo Takito.

“A diversificação de rotas de voos fez com que o volume de passageiros e turistas estrangeiros aumentasse, percentualmente, mais que no Rio de Janeiro. Cresceu 78% o número de estrangeiros e esse turista indo para Brasília para fazer negócios acaba ficando também para o lazer e estende um pouco a estadia”, diz.

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, destaca a excelência de Brasília em serviços e diz que a parceria entre os setores público e privado foi essencial.

Ele dá um exemplo de medida que beneficiou o setor: "Em 2023, após tratativas intensas com o Legislativo e Executivo locais, foram liberadas cerca de 300 novas atividades, incluindo faculdades, creches e instituições de ensino técnico."

Segundo Freire, Brasília tem vocação para o ramo de serviços. “Em um território onde o setor terciário é maioria, forma-se, de maneira natural, um ambiente de negócios voltado à excelência em serviços”, afirma.

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.