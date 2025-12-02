São Paulo é melhor cidade para negócios em saúde em 2025

Um dos maiores números de benefíciários do Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS), com o maior orçamento e infraestrutura médica da América Latina, aliado a investimentos, colocam São Paulo como no primeiro lugar na categoria Saúde na edição de 2025 do ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios, levantamento da Urban Systems publicado com exclusividade pela EXAME.

A capital paulista registrou no último ano um crescimento de 25% nos atendimentos de urgência e pronto-socorro, uma forte expansão em serviços de psicologia e psicanálise, com alta de 34%, além de avanços em fisioterapia e crescimento robusto em serviços de enfermagem. Terapia ocupacional e fonoaudiologia também apresentaram aumentos significativos.

A variedade e intensidade desses avanços demonstram um ecossistema de saúde diversificado, altamente especializado e apto a receber novos investimentos em clínicas, serviços ambulatoriais, centros diagnósticos, soluções de telemedicina e serviços de cuidado contínuo", afirma Paulo Takito, diretor da Urban Systems.

Takito destaca ainda que a cidade é um "imã de profissionais, criando uma distorção em relação ao restante do Brasil". Ele cita que a cidade tem uma das maiores razões de médicos por habitante do país.

"Curiosamente, Vitória, no Espiríto Santo, frequentemente supera São Paulo na densidade (médicos por 1.000 habitantes) por ser uma capital menor com grande polo universitário, mas a capital paulista lidera em números absolutos e ultraespecialização", diz.

O prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), valoriza o resultado e diz que é resultado da ampliação de parcerias com instituições de referência públicas, privadas e do terceiro setor para qualificar a assistência, fortalecer a infraestrutura e estimular investimentos diretos no município.

"Por meio de parcerias desenvolvidas com apoio do BID, que aportou mais de US$ 600 milhões, a cidade implantou sistemas avançados de gestão contratual, suprimentos e regulação. Isso trouxe eficiência, transparência e previsibilidade, criando um ambiente seguro para empresas atuarem e ampliarem seus investimentos", afirma.

Entre as parcerias citadas pelo emedebista estão com o Albert Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, A.C. Camargo, GRAAC, SPDM, Santa Marcelina e CEJAM. Nunes afirma que elas ajudam a qualificar a rede municipal, ampliar serviços, formar profissionais e introduzir novas tecnologias.

A cooperação com universidades e centros de pesquisa, como o Hospital das Clínicas, USP e o Instituto Jô Clemente, também são valorizadas pelo chefe do executivo municipal.

"Com esses avanços, São Paulo se consolida como o maior hub de inovação em saúde do país, unindo governo, universidades, terceiro setor e indústria para transformar serviços, ampliar o acesso e estimular o desenvolvimento econômico baseado em tecnologia e ciência", afirma.

Veja a lista completa de vencedores do ranking Melhores Cidades para Negócios 2025

Comércio - Rio de Janeiro

Construção Civil - Belo Horizonte

Educação - São Paulo

Indústria - Camaçari

Saúde - São Paulo

Serviços - Brasília

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.