BH é a melhor cidade para fazer negócios no mercado imobiliário em 2025

Melhorias no centro impulsionam mercado imobiliário na capital mineira, que liderou setor em ranking da Urban Systems publicado pela EXAME

Vista de Belo Horizonte: cidade terá nova linha de metrô e reforma em via expressa (Leandro Fonseca/Exame)

Rafael Balago
Repórter de macroeconomia

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13h00.

Belo Horizonte passa por transformações em sua área central e em suas artérias, que impulsionam o mercado imobiliário. A prefeitura busca ampliar a ocupação residencial dos bairros próximos ao centro, onde há melhor infraestrutura, e faz também obras de peso, como a reforma do Anel Rodoviário, importante via que conecta as rodovias BR-040 e BR-381, e a construção da linha 2 do metrô, prevista para ser entregue em 2028.

Essas obras aqueceram o mercado de trabalho na construção civil, o que abre espaço para mais negócios, de acordo com a consultoria Urban Systems, que organiza o ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios, divulgado com exclusividade pela EXAME.

Com isso, Belo Horizonte foi eleita a vencedora na categoria Construção Civil/Mercado Imobiliário.

Ao mesmo tempo, há uma aposta forte do Executivo local na desburocratização e na retomada das áreas centrais. “A primeira coisa que a gente fez foi destravar a cidade. Nós fizemos uma campanha que 'BH é a cidade do sim'. Belo Horizonte estava muito presa a dizer não para as pessoas, principalmente a quem queria empreender”, diz Álvaro Damião (União Brasil), prefeito da cidade.

Uma das estratégias da prefeitura é aumentar o interesse em bairros próximos ao centro, como Lagoinha, Carlos Prates, Concórdia e Colégio Batista.

“Demos isenção de IPTU e ITBI (impostos imobiliários) para a construção nessas áreas. Estamos fazendo as pessoas entenderem que esses bairros têm condições de receber grandes prédios e modalidades novas de empreendimentos”, afirma Damião.

A prefeitura também aprovou a Lei do Retrofit para facilitar a revitalização da área central, a mais antiga da cidade.

“Com os estímulos ao setor que passam a vigorar a partir de 2026, as oportunidades serão robustas”, diz Flávia Vieira, vice-presidente da Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato da Habitação de Minas Gerais (CMI/Secovi-MG).

Ela também aponta uma forte alta no mercado de luxo, mais concentrado na zona sul. Uma pesquisa da Brain Consultoria aponta que o mercado imobiliário de Belo Horizonte e de Nova Lima, cidade considerada uma extensão da zona sul, subiu 13,6% no terceiro trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período de 2024. Já o segmento de luxo e alto luxo avançou 35,1% no mesmo período.

Veja a lista completa de vencedores do ranking Melhores Cidades para Negócios 2025

  • Comércio - Rio de Janeiro
  • Construção Civil - Belo Horizonte
  • Educação - São Paulo
  • Indústria - Camaçari
  • Saúde - São Paulo
  • Serviços - Brasília

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.

