Camaçari é a melhor cidade para fazer negócios no setor de indústria

Localizada a poucos quilômetros de Salvador, Camaçari se consolidou como um dos principais polos industriais do Brasil, atraindo investimentos e ampliando suas oportunidades de desenvolvimento.

O município conquistou o primeiro lugar no setor industrial da edição de 2025 do ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios, levantamento da Urban Systems publicado com exclusividade pela EXAME.

O resultado reflete a infraestrutura e uma gestão focada em diversificação, o que torna a cidade um ambiente propício para a instalação de grandes indústrias, afirma Paulo Takito, diretor da Urban Systems.

A infraestrutura de Camaçari é, sem dúvida, um dos maiores atrativos para investidores, avalia Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

Com rodovias que conectam a cidade a Salvador e ao porto de Aratu, o município se destaca pela logística, um diferencial competitivo, segundo Passos. “A cidade tem uma excelente conectividade rodoviária, além de contar com uma oferta estável de energia. Tudo isso cria um ambiente ideal para a instalação de empresas de alto valor agregado”, afirma.

A chegada da BYD, fabricante chinesa de veículos elétricos, exemplifica o valor agregado. A montadora escolheu Camaçari como o local para sua fábrica, um passo importante para o município, que se insere no crescente mercado de carros elétricos.

“A chegada da BYD é um marco para Camaçari. Além de fortalecer a indústria automotiva, ela abre portas para o desenvolvimento de novas cadeias produtivas, como a de autopeças e componentes para veículos elétricos”, afirma Luiz Carlos Caetano (PT), prefeito da cidade.

Além da montadora, mais 60 companhias estão em negociação para se instalar na cidade, abrangendo não apenas setores industriais, mas também o setor hoteleiro e de serviços. “Estamos atentos para continuar atraindo novos investimentos, pois esse é o fator que movimenta a cidade”, afirma.

Veja a lista completa de vencedores do ranking Melhores Cidades para Negócios 2025

Comércio - Rio de Janeiro

Construção Civil - Belo Horizonte

Educação - São Paulo

Indústria - Camaçari

Saúde - São Paulo

Serviços - Brasília



Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.