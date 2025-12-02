Petrolina é a melhor cidade para fazer negócios no agro em 2025

View of the bridge over Sao Francisco river which links the cities of Juazeiro in Bahia and Petrolina in Pernambuco, taken from Petrolina bank. The 2800 kilometer-long river crosses five states. A bishop who had vowed to die if the river were diverted ended his 11-day hunger strike Thursday after reaching a deal with the government, Brazil's conference of bishops told AFP. Bishop Luiz Flavio Cappio accepted President Luiz Inacio Lula da Silva's offer to an open discussion of the pros and cons of diverting the river in dry, impoverished northeastern Brazil. (Photo credit should read EVARISTO SA/AFP via Getty Images) (EVARISTO SA/AFP/Getty Images)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13h00.
A pouco mais de 700 quilômetros de Recife, Petrolina colhe mangas e uvas — e resultados. O município conquistou o primeiro lugar na categoria Agronegócio na edição de 2025 do ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios, levantamento da Urban Systems publicado com exclusividade pela EXAME.
O desempenho reflete o peso da fruticultura irrigada e a capacidade local de transformar produção agrícola em renda, emprego e exportação, afirma Paulo Takito, diretor da consultoria.
“Petrolina se destaca porque é um polo exportador de frutas. No agronegócio, é um produto de maior valor agregado”, afirma Takito.
Segundo ele, ao contrário de culturas altamente mecanizadas, como soja e milho, a produção de frutas exige intensiva mão de obra, impulsionando cadeias complementares como embalagens, higienização e logística. “No segmento das frutas, você colhe com a mão. São milhares de trabalhadores — e falta mão-de-obra”, diz.
Gilmar Secchi, produtor de frutas no município, vive em Petrolina há mais de 30 anos. Para ele, o diferencial da cidade está no clima e na infraestrutura que o município oferece. “A água é abundante e o solo é bom, o que permite estruturar e investir. A infraestrutura também é um diferencial, com aeroporto e rodovias que nos conectam ao país todo”, afirma.
As frutas colhidas em Petrolina são exportadas principalmente para os Estados Unidos e a União Europeia. Neste ano, a cidade conseguiu reverter parte das tarifas aplicadas pelos EUA, o que ajudou a dinamizar a economia local, afirmou o prefeito Simão Durando (União Brasil).
“Ficamos preocupados, mas conseguimos nos sobressair. O prejuízo maior foi para a população americana, porque aumentaram os preços por lá”, diz.
Segundo o prefeito, estão previstos investimentos de 800 milhões de reais nos próximos anos. O objetivo, diz ele, é investir em mobilidade, creches e escolas nas áreas irrigadas — consideradas estratégicas para o agro local. “Temos que investir para que a cidade tenha um ambiente favorável para quem vem trabalhar e morar”, afirma.
O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.