Petrolina é a melhor cidade para fazer negócios no agro em 2025

A pouco mais de 700 quilômetros de Recife, Petrolina colhe mangas e uvas — e resultados. O município conquistou o primeiro lugar na categoria Agronegócio na edição de 2025 do ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios, levantamento da Urban Systems publicado com exclusividade pela EXAME.

O desempenho reflete o peso da fruticultura irrigada e a capacidade local de transformar produção agrícola em renda, emprego e exportação, afirma Paulo Takito, diretor da consultoria.

“Petrolina se destaca porque é um polo exportador de frutas. No agronegócio, é um produto de maior valor agregado”, afirma Takito.

Segundo ele, ao contrário de culturas altamente mecanizadas, como soja e milho, a produção de frutas exige intensiva mão de obra, impulsionando cadeias complementares como embalagens, higienização e logística. “No segmento das frutas, você colhe com a mão. São milhares de trabalhadores — e falta mão-de-obra”, diz.

Gilmar Secchi, produtor de frutas no município, vive em Petrolina há mais de 30 anos. Para ele, o diferencial da cidade está no clima e na infraestrutura que o município oferece. “A água é abundante e o solo é bom, o que permite estruturar e investir. A infraestrutura também é um diferencial, com aeroporto e rodovias que nos conectam ao país todo”, afirma.

As frutas colhidas em Petrolina são exportadas principalmente para os Estados Unidos e a União Europeia. Neste ano, a cidade conseguiu reverter parte das tarifas aplicadas pelos EUA, o que ajudou a dinamizar a economia local, afirmou o prefeito Simão Durando (União Brasil).

“Ficamos preocupados, mas conseguimos nos sobressair. O prejuízo maior foi para a população americana, porque aumentaram os preços por lá”, diz.

Segundo o prefeito, estão previstos investimentos de 800 milhões de reais nos próximos anos. O objetivo, diz ele, é investir em mobilidade, creches e escolas nas áreas irrigadas — consideradas estratégicas para o agro local. “Temos que investir para que a cidade tenha um ambiente favorável para quem vem trabalhar e morar”, afirma.

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.