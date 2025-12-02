São Paulo é melhor cidade para negócios em educação em 2025

Com o maior orçamento e infraestrutura educacional do Brasil, São Paulo conquistou o primeiro lugar na categoria Educação na edição de 2025 do ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios, levantamento da Urban Systems publicado com exclusividade pela EXAME.

O resultado é explicado pelo tamanho da rede municipal de ensino, com mais de 1 milhão de alunos e 80 mil educadores empregados, no maior mercado de trabalho de educação do Brasil.

“Diferentemente da indústria, que é intensiva em capital físico, o setor de serviços é intensivo em capital humano qualificado”, afirma Paulo Takito, diretor da Urban Systems.

Takito ressalta o orçamento municipal para educação superior a R$ 22 bilhões mais que o dobro do segundo colocado, o Rio de Janeiro, além de destacar o crescimento do ensino superior e pós-graduação de 48% na cidade, principalmente com a fusão de setores de Saúde e Educação.

"Esse cenário é refletido na fusão entre os setores de saúde e educação, com instituições como o Albert Einstein e o Instituto Pensi (Hospital Sabará) verticalizando o ensino e formando sua própria mão de obra. Com o aumento de cursos especializados e a criação de novos polos educacionais, São Paulo se consolida como um centro de excelência em educação e capacitação profissional", diz.

Ricardo Nunes, prefeito da cidade, destaca que a capital tem investido no desenvolvimento da educação básica e superior, com a criação do programa “A Educação Paulistana Pode +”.

“O foco do programa é a construção de escolas sustentáveis e a implementação de melhorias estruturais e pedagógicas, com o objetivo de criar um modelo de educação inovador, sustentável e de qualidade”, afirma Nunes.

Entre outras ações, a prefeitura destaca a criação de salas de aula digitais equipadas com computadores, projetores, caixas de som e internet banda larga, além da distribuição de mais de 500 mil tablets para estudantes do Ensino Fundamental Municipal, proporcionando maior autonomia para o aprendizado.

Nunes também destaca a parceria com o Liceu Coração de Jesus, que obteve desempenho superior ao da Rede Municipal de Ensino, impulsionando a adoção de novos modelos de ensino

Para aumentar a oferta de equipamentos educacionais, a cidade lançou um edital para a construção e manutenção de 10 CEUs por meio de parcerias público-privadas (PPPs). Segundo Nunes, isso garantirá mais agilidade e eficiência nos processos de construção e manutenção, além de incorporar práticas de sustentabilidade como placas fotovoltaicas e reutilização de água.

"Esse é um modelo virtuoso e o primeiro a ser adotado no Estado de São Paulo na área da Educação, com o objetivo de priorizar o esforço público no aproveitamento pedagógico dos nossos mais de um milhão de alunos", afirma Nunes.

Veja a lista completa de vencedores do ranking Melhores Cidades para Negócios 2025

Comércio - Rio de Janeiro

Construção Civil - Belo Horizonte

Educação - São Paulo

Indústria - Camaçari

Saúde - São Paulo

Serviços - Brasília

Como funciona o ranking

O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems, com exclusividade para a EXAME. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.