PT oficializa sétima candidatura presidencial de Lula em SP; petista tentará 4º mandato

Em uma convenção com cerca de 3 mil correligionários, o Partido dos Trabalhadores (PT) oficializa neste domingo, 2, em São Paulo, a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aos 80 anos, Lula enfrentará sua sétima campanha presidencial rumo a um eventual quarto mandato.

O clima do evento é de euforia entre a militância petista, em boa medida devido aos números das pesquisas de intenção de voto que mostram a dianteira de Lula em relação ao seu principal rival na disputa, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A campanha bolsonarista tem enfrentado crises sucessivas em sua pré-campanha, desde a revelação de sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do extinto Banco Master, até rusgas internas dentro da família Bolsonaro, além da identificação, por uma parcela significativa da população, de que os novos tarifaços dos Estados Unidos contra exportações brasileiras estão relacionados aos Bolsonaro.

Os dois tarifaços anunciados contra o Brasil em julho são vistos pela campanha como uma oportunidade para Lula se associar à defesa da soberania e ao patriotismo, que devem ser motes de peças nas próximas semanas.

Durante a convenção, a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB), pré-candidata ao Senado na chapa de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo, afirmou que "o lado de lá" vai apostar na desinformação e "vir com tudo" na campanha.

"Não tem ninguém que foi pago para estar aqui, as pessoas estão aqui por amor e gratidão ao presidente Lula. Eles vão vir com tudo, com fake news, e vamos devolver com verdade. Temos os números e a economia a nosso favor. De hoje a 4 de outubro, vamos dormir de olho aberto", afirmou.

Ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), vice da chapa de Haddad, disse em seu discurso que o favoritismo de Lula "pode gerar uma eleição que será definida em primeiro turno".

Apesar desse discurso, Lula chega à convenção como favorito nas pesquisas, mas sua campanha prevê uma disputa apertada. A mais recente pesquisa Datafolha mostra o presidente com 48% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que aparece com 43%.

O levantamento foi realizado entre 22 e 24 de julho, e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com o nível de confiança de 95%.

Investigações contra Lulinha

As investigações da Polícia Federal (PF) sobre Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente, são consideradas pela campanha como debilidades que devem ser exploradas pelos adversários de Lula para tentar ampliar a rejeição do presidente.

Nesta semana, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a corporação a investigar supostos crimes de tráfico de influência e de corrupção que teriam sido cometidos por Lulinha. A PF vai apurar se o filho do presidente buscou favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", junto ao Ministério da Saúde e à Dataprev.

Reservadamente, lideranças petistas e membros da campanha veem impacto limitado das investigações, dado que Lula já disse, reiteradamente, que, se o filho for considerado culpado, tem de ser punido. As investigações, no entanto, causam incômodo à cúpula da campanha.

O fato de Mendonça ter sido indicado por Jair Bolsonaro é usado como argumento por aliados de Lula de que há motivação eleitoral na decisão.

Rap como principal jingle

A campanha do petista aposta nos jingles "Rap do Silva", de autoria do MC Rob Rum, e "Tapete Vermelho", interpretado pela cantora gospel evangélica Aline Paula, para atrair a atenção de jovens e evangélicos, públicos entre os quais Lula ainda não é favorito.

“É o Lula da Silva / É a estrela que brilha / Ele é brasileiro, trabalhador e família”, diz trecho do rap.