Pesquisa Meio/Ideia: Lula tem 45% e Flávio Bolsonaro, 40%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente em todos os cenários de segundo turno testados pela pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 8.

No confronto mais competitivo, Lula tem 45% das intenções de voto, contra 40% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em relação à pesquisa imediatamente anterior, de maio, Lula oscilou de 46,5% para 45% contra Flávio. O senador passou de 41,4% para 40%. Brancos e nulos subiram de 7,1% para 10,5%, enquanto os que não sabem foram de 5,1% para 4,5%.

Como a margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.

Nos recortes demográficos do confronto com Flávio Bolsonaro, Lula mantém vantagem entre mulheres, eleitores de menor renda, moradores do Nordeste, católicos e pessoas a partir de 35 anos.

Entre as mulheres, o presidente registra 50,4%, contra 34,2% do senador. A maior vantagem aparece entre os eleitores que recebem até um salário mínimo, faixa em que Lula soma 58,8%, enquanto Flávio tem 28,4%. No Nordeste, o petista alcança 62,7%, ante 24,7% do adversário.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, lidera entre homens, jovens, evangélicos, moradores das regiões Norte e Sul e entre os eleitores de maior renda. Entre os evangélicos, o senador registra 61,1%, contra 18,7% de Lula. No Sul, a vantagem é de 54,1% a 16,8%, enquanto, entre quem recebe mais de cinco salários mínimos, o percentual é de 47,9% a 37,6% para o parlamentar do PL. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, Flávio também aparece à frente, com 45,7%, contra 33,3% do presidente.

O levantamento é o primeiro do instituto divulgado após a crise pública entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, ambos do PL. E também após a operação da Polícia Federal (PF) que teve como alvo Jaques Wagner, então líder do governo no Senado.

Lula lidera contra Michelle, Caiado e Zema

Contra Michelle Bolsonaro, Lula também marca 45%, enquanto a ex-primeira-dama aparece com 36%. Em maio, o placar era de 46% a 40%. A variação indica queda de 4 pontos para Michelle e de 1 ponto para Lula nesse cenário.

O levantamento também testou Lula contra os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). Contra Caiado, o petista tem 45%, ante 37,6% do governador de Goiás. Em maio, Lula tinha 46% e Caiado, 40%.

No embate com Zema, Lula aparece com 45%, contra 37% do governador de Minas Gerais. Na pesquisa anterior, o presidente tinha 46%, enquanto Zema registrava os mesmos 37%.

Lula mantém vantagem contra Renan Santos e Joaquim Barbosa

Nos demais cenários, Lula abre distância maior. Contra Renan Santos, presidente do partido Missão, o petista tem 45%, enquanto o dirigente aparece com 33%. Em maio, o placar era de 46% a 31%.

No cenário contra Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Lula registra 45%, contra 23% do ex-ministro. Na rodada de maio, Barbosa tinha 26%, e Lula aparecia com 46%.

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores entre 3 e 6 de julho de 2026. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-05628/2026.