PT formaliza Haddad ao governo e aposta em palanque paulista para fortalecer Lula

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializa neste sábado, 25, a candidatura do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad ao governo de São Paulo em uma convenção que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A participação do petista no evento reforça a estratégia do partido de transformar a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em um dos principais palanques da eleição presidencial.

A convenção será realizada em Campinas, após o partido optar por transferir o evento do interior paulista para uma cidade mais próxima da capital e de maior facilidade logística. Anteriormente, o evento aconteceria em Ribeirão Preto.

A presença de Lula busca reforçar a associação entre o presidente e Haddad, que foi ministro da Fazenda até deixar o cargo para disputar o governo paulista.

A aposta é de que a nacionalização da eleição em São Paulo poderá mobilizar sua base eleitoral e fortalecer o discurso de contraponto direto ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial e que lidera com folga a disputa.

Vista como um "sacrifício" pelo favoritismo de Tarcísio, a candidatura de Haddad é apontada pela campanha de Lula como estratégica para garantir uma vitória na eleição de outubro.

Em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu o petista no maior colégio eleitoral do país por 55% a 44% no segundo turno.

Apesar do resultado, Lula conquistou 1 milhão de votos a mais do primeiro para o segundo turno, o que foi apontado como determinante para a vitória. Parte do resultado é creditada à campanha de Haddad no segundo turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

Em junho, Haddad lançou, em evento fechado em São Paulo, Márcio França (PSB) como candidato a vice-governador em sua chapa, e Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) como seus nomes para o Senado por São Paulo.