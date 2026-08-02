Michelle Bolsonaro faz post em hospital na véspera de convenção ao Senado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou, na noite deste sábado, 1°, uma foto em uma cama de hospital e informou que passou por uma bateria de exames para investigar crises recorrentes de enxaqueca. Na publicação feita nas redes sociais, ela agradeceu "pelas orações e por todo carinho" e mostrou a primeira refeição após os procedimentos.

Por causa dos exames, Michelle não participou, na noite de sábado, do evento de lançamento da pré-candidatura de Bia Kicis ao Senado.

A convenção também deve reunir o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato do partido ao Palácio do Planalto. O encontro marcará a primeira aparição pública de Michelle e Flávio após os atritos entre os dois.

Moraes autoriza visita de cunhada de Bolsonaro em ausência de Michelle

Também neste sábado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, em caráter excepcional, que Geovanna Kathleen Ferreira Lima, irmã de Michelle Bolsonaro, permanecesse na residência onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária.

Segundo a decisão, a autorização foi concedida após a defesa informar que Michelle precisaria se ausentar para realizar exames médicos, com possibilidade de internação. A cunhada foi autorizada a prestar assistência a Bolsonaro e à filha do casal durante a ausência da ex-primeira-dama. Moraes determinou que a medida terá validade apenas até o retorno de Michelle à residência.

Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária por decisão de Alexandre de Moraes desde março de 2026. A medida foi concedida após uma internação para tratamento de broncopneumonia e, inicialmente, tinha prazo de 90 dias contados da alta hospitalar, sendo posteriormente mantida pelo ministro.