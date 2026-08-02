Lula critica falta de mulheres em convenção do PT; Janja fala em 'se reafirmar'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu seu discurso na convenção do Partido dos Trabalhadores (PT) que oficializa sua candidatura à reeleição, neste domingo, 2, com uma crítica à ausência de discursos de mulheres no evento.

Lula, então, chamou Janja para discursar. Ao iniciar sua fala, Janja afirmou que as mulheres precisam "se reafirmar todos os dias" e homenageou as militantes presentes na convenção.

Segundo ela, são as mulheres que conciliam trabalho, cuidados com a família e as tarefas domésticas, além de desempenharem um papel central na campanha pela reeleição de Lula.

A primeira-dama também fez um balanço de sua atuação ao lado do presidente desde o início do mandato. Ela disse ter orgulho de participar da implementação de políticas públicas nas quais acredita e defendeu que essas iniciativas se tornem políticas de Estado, independentemente de mudanças de governo.

Janja afirmou ainda que Lula tem a missão de conduzir o Brasil rumo ao desenvolvimento e de ampliar o reconhecimento internacional do país por políticas voltadas à inclusão.

Durante o discurso, a primeira-dama destacou o combate à violência contra as mulheres como uma das principais bandeiras do governo. Ela elogiou Lula por levar o tema a fóruns internacionais, como as reuniões do G7 e do G20, e afirmou que o governo continuará trabalhando para fortalecer o pacto firmado com os estados nessa área.

"Tenho muito orgulho de você, porque você é o único líder mundial que tem a coragem de sentar numa mesa do G7, do G20, e falar sobre isso", disse Janja ao presidente.

Ao encerrar a fala, a primeira-dama afirmou que seguirá atuando para que as mulheres vivam "seguras, vivas e saudáveis".