A urna é tão competente que não aceita voto de argentino e americano, diz Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou neste domingo, 2, que "quem não acredita no voto popular, não devia ser candidato a presidente", em crítica a recentes declarações de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) contra o sistema eleitoral brasileiro. Em convenção com cerca de 3 mil correligionários, o Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou a chapa de Luiz Inácio Lula da Silva e Alckmin à reeleição.

"A descrença nas urnas é cheiro de derrota. A urna é tão competente que não aceita voto de argentino e americano", disse Alckmin, sem citar o presidente argentino, Javier Milei, e o americano, Donald Trump. Milei compareceu à convenção que ratificou o nome de Flávio Bolsonaro à presidência pelo PL e fez um discurso em que chamou Lula de "presidiário".

Em discurso na convenção do PT, Alckmin elogiou a militância petista e afirmou que "a democracia interna é uma das principais características do partido". Segundo ele, a atuação dos filiados é o que diferencia uma legenda de um "catálogo de boas intenções".

O vice-presidente também afirmou que a eleição de 2022 foi decisiva para preservar a democracia brasileira. Sem citar adversários nominalmente, disse que houve uma tentativa de golpe de Estado após o resultado das urnas e voltou a defender o sistema eleitoral.

No encerramento do discurso, Alckmin elogiou Lula, afirmando que o presidente mantém "a energia e o entusiasmo de um menino". Ele reafirmou seu compromisso com o governo e declarou que pretende seguir trabalhando "com fidelidade e responsabilidade" em benefício da população. Ao final, repetiu o slogan "Lula com Chuchu", utilizado na campanha da chapa presidencial.