Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela PF

Banco Master: dono do banco foi preso nesta manhã (Reprodução/Banco Master)
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07h27.
Última atualização em 18 de novembro de 2025 às 07h33.
O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso na manhã desta terça-feira, 18, durante uma operação da Polícia Federal.
Batizada de Operação Compliance Zero, a investigação apura a suposta emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.
Policiais federais cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
Segundo a PF, as investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira.
Tais títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
Os investigados são acusados de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
O Banco Central (BC) decretou, também nesta terça, a liquidação extrajudicial do Banco Master e da Master SA Corretora de Câmbio. A decisão, assinada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, encerra a operação das instituições e retira o grupo do Sistema Financeiro Nacional.
A medida ocorre um dia após o Grupo Fictor manifestar interesse em adquirir o banco, e menos de um mês depois do veto à entrada do Banco de Brasília (BRB) como acionista.
O modelo de negócios do Master vinha sendo questionado pelo mercado e pelo regulador. A instituição captava recursos pagando juros elevados acima da média e utilizava os valores para adquirir ativos com baixa liquidez, como empresas em dificuldade financeira, precatórios e direitos creditórios.