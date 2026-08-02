'Vou ser multado', diz Lula sobre pedido de votos na Bahia

Em discurso na convenção nacional do PT, neste domingo, 2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que "o campeonato" não começou e que deve ser multado pela Justiça Eleitoral por ter pedido votos em evento na Bahia na véspera.

"Eu estou falando aqui e não posso pedir votos. O que eu falei na Bahia, vou ser multado (pela Justiça Eleitoral). Só pode pedir voto depois do dia 15 (de agosto)", afirmou Lula. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto.

No sábado, o presidente participou da convenção do PT na Bahia, em Salvador, e pediu votos para si mesmo e para o governador baiano, Jerônimo Rodrigues (PT) e para os pré-candidatos ao Senado na chapa petista no Estado, Jaques Wagner e Rui Costa.

"Depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada estadual, votar em deputado federal e deputada federal, votar em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, vote em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança", disse Lula no sábado.

O Novo, partido do presidenciável Romeu Zema, já representou contra Lula junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por propaganda eleitoral antecipada.

Em seu discurso na convenção deste domingo, Lula lembrou que quase desistiu da carreira política nos anos 1980 após derrotas eleitorais ao governo de São Paulo e à Presidência, devido a seu baixo desempenho em pesquisas. Em 1989, no entanto, Lula conseguiu ir ao segundo turno contra o ex-governador de Alagoas Fernando Collor, sendo derrotado pelo alagoano.

"Não fique preocupado com pesquisa, a guerra não começou, o campeonato não começou", disse Lula. O presidente defendeu os indicadores econômicos de seu governo e pediu à militância petista que defendesse o governo. Lula ressaltou que a maioria dos municípios recebeu obras ou equipamentos do PAC.