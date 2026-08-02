França confina 30 mil pessoas devido à fumaça tóxica de incêndio

Cerca de 30 mil habitantes de uma cidade no leste da França foram orientados neste domingo, 2, a permanecer confinados em suas residências após um incêndio em um depósito de resíduos industriais liberar uma densa coluna de fumaça preta. Segundo as autoridades locais, o fogo já está sob controle.

O incêndio começou na manhã de domingo em Gandrange e foi controlado ainda durante a tarde, informou Geraldine Chambeaudie, porta-voz da Defesa Civil local. A causa do incidente ainda não foi determinada.

De acordo com a imprensa local, a fumaça chegou a ser vista a quase 15 quilômetros de distância, na cidade de Metz. Clement Deriu, prefeito da cidade vizinha de Clouange, relatou que a fumaça provocou mal-estar na população. "Pelo que me disseram, está causando náuseas nas pessoas", afirmou.

🇫🇷🔥 Incêndio atinge instalação com substâncias perigosas na França Um incêndio atingiu neste domingo (2) as instalações da empresa Safe, na zona industrial de Gandrange, em Mosela, no nordeste da França, segundo as autoridades locais. 👉 O incêndio atingiu um depósito de cerca… pic.twitter.com/b5robZYxuS — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) August 2, 2026

Verão de incêndios na França

O episódio em Gandrange ocorre em meio a um verão já marcado por incêndios florestais no país. Neste ano, a França registrou seu incêndio mais devastador desde 1949, que consumiu 42 mil hectares na região sudoeste.

A Organização Meteorológica Mundial alertou, no ano passado, que incêndios florestais podem liberar uma mistura tóxica de gases capaz de se espalhar por milhares de quilômetros. Como exemplo, a entidade citou os incêndios florestais no Canadá em 2024, cuja fumaça chegou a comprometer a qualidade do ar em regiões distantes, incluindo países da Europa.

*Com informações da AFP