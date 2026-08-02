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França confina 30 mil pessoas devido à fumaça tóxica de incêndio

Fogo em depósito de resíduos industriais na cidade de Gandrange já está controlado, mas fumaça chegou a ser vista a 15 km de distância

Incêndio em depósito de resíduos isola cidade no leste da França (ROMEO BOETZLE/AFP)

Incêndio em depósito de resíduos isola cidade no leste da França (ROMEO BOETZLE/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 2 de agosto de 2026 às 14h59.

Cerca de 30 mil habitantes de uma cidade no leste da França foram orientados neste domingo, 2, a permanecer confinados em suas residências após um incêndio em um depósito de resíduos industriais liberar uma densa coluna de fumaça preta. Segundo as autoridades locais, o fogo já está sob controle.

O incêndio começou na manhã de domingo em Gandrange e foi controlado ainda durante a tarde, informou Geraldine Chambeaudie, porta-voz da Defesa Civil local. A causa do incidente ainda não foi determinada.

De acordo com a imprensa local, a fumaça chegou a ser vista a quase 15 quilômetros de distância, na cidade de Metz. Clement Deriu, prefeito da cidade vizinha de Clouange, relatou que a fumaça provocou mal-estar na população. "Pelo que me disseram, está causando náuseas nas pessoas", afirmou.

Verão de incêndios na França

O episódio em Gandrange ocorre em meio a um verão já marcado por incêndios florestais no país. Neste ano, a França registrou seu incêndio mais devastador desde 1949, que consumiu 42 mil hectares na região sudoeste.

Grécia enfrenta incêndios florestais que já devastaram 16 mil hectares

A Organização Meteorológica Mundial alertou, no ano passado, que incêndios florestais podem liberar uma mistura tóxica de gases capaz de se espalhar por milhares de quilômetros. Como exemplo, a entidade citou os incêndios florestais no Canadá em 2024, cuja fumaça chegou a comprometer a qualidade do ar em regiões distantes, incluindo países da Europa.

*Com informações da AFP

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