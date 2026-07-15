Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem 45% e Flávio Bolsonaro, 37%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15.

No principal cenário testado, Lula registra 45% das intenções de voto, contra 37% de Flávio Bolsonaro, uma vantagem de oito pontos percentuais.

Os votos em branco, nulos ou de eleitores que afirmam não votar somam 14%, enquanto 4% se declaram indecisos.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em junho, Lula oscilou de 44% para 45%, enquanto Flávio Bolsonaro teve uma variação negativa de 38% para 37%. A diferença entre os dois passou de seis para oito pontos percentuais.

A série histórica mostra que, em abril, o senador do PL chegou a liderar numericamente por 42% a 40%, mas desde maio o presidente voltou à frente e ampliou a vantagem.

O instituto também simulou disputas de segundo turno entre Lula e outros nomes cotados para a eleição de 2026.

Independentes ampliam vantagem de Lula no segundo turno

O detalhamento por posicionamento ideológico mostra forte fidelidade entre os eleitores dos dois principais campos políticos.

Entre os entrevistados que se declaram lulistas, Lula registra 97% das intenções de voto contra Flávio Bolsonaro, que obtém 2%. Na esquerda não lulista, o presidente alcança 86%, enquanto o senador do PL aparece com 4%.

O principal movimento da pesquisa ocorre entre os independentes. Nesse grupo, Lula passou de 37% para 40% entre junho e julho, enquanto Flávio Bolsonaro avançou de 24% para 27%.

Ao mesmo tempo, a parcela que afirma votar em branco, nulo ou não comparecer caiu de 30% para 26%, e os indecisos recuaram de 9% para 7%.

Entre os eleitores da direita não bolsonarista, Flávio Bolsonaro continua liderando, mas perdeu espaço ao longo da série. O senador registra 74% das intenções de voto em julho, abaixo dos 82% observados em junho e dos 90% registrados em abril. Lula aparece com 8%, enquanto 15% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer e 3% permanecem indecisos.

No grupo dos bolsonaristas, Flávio Bolsonaro mantém ampla vantagem, com 91% das intenções de voto, contra 2% de Lula. Outros 5% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas, e 2% seguem indecisos.

Lula vence Caiado, Zema e Renan

Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto o adversário aparece com 35%. Nesse cenário, 16% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas, enquanto 4% permanecem indecisos.

Em um eventual confronto com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente também aparece com 45%, contra 36% do adversário. Os votos em branco, nulos ou de quem não pretende votar somam 15%, e os indecisos representam 4%.

Já contra o presidente do Missão, Renan Santos (Missão), Lula mantém a liderança com 45%, enquanto o adversário registra 33%. Nesse cenário, 18% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas, e 4% seguem indecisos.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de julho de 2026, por meio de entrevistas presenciais domiciliares com questionários estruturados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026.