Podemos nos unir para ganhar no 1º turno, diz presidente do PL

Um evento do grupo Esfera reuniu nesta segunda-feira, 23, em São Paulo, os presidentes de dois dos principais partidos de direita do Brasil: Valdemar Costa Neto, do PL, e Antônio Rueda, do União Brasil. Os dois concordaram na visão para as eleições de 2026: para eles, Flavio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva serão os principais candidatos na eleição de 2026 -- e os partidos pensam em se unir para tentar uma vitória no primeiro turno.

"Há possibilidade de nos unirmos para ganhar no 1º turno", disse Valdemar no evento com cerca de uma centena de empresários, na Faria Lima. "Não há possibilidade de um segundo turno sem Flávio e Lula."

Rueda complementou:

“Não vejo possibilidade de uma terceira via.”

“A campanha vai ser muito equilibrada. Não podemos perder nenhum voto”, disse Valdemar. Segundo ele, Flávio é “equilibrado” e “tem carisma”, enquanto o pai, Jair, tinha “destemperos” e “não é uma pessoa normal”.

“A diferença na eleição vai ser pequena. O carnaval teve efeito sobre os evangélicos, mas a eleição será acirrada”, disse Valdemar, citando a agora famosa ala dos conservadores enlatados da escola Acadêmicos de Niterói, no Rio.

Segundo ele, uma pesquisa do instituto Paraná Pesquisas feita no fim de semana em São Paulo mostrou hoje Flávio sete pontos na frente: 40% a 33%.

Bolsonaro 'teimoso'

Segundo o presidente do PL, na eleição passada, a escolha de Braga Netto para vice, no lugar da ex-ministra Teresa Cristina, foi um erro porque não trouxe votos novos. “Bolsonaro foi teimoso”, disse.

Para Costa Neto, a ideia é ter no Senado mais de 40 senadores aliados. "Nós vamos fazer 42 ou 43 senadores, mas temos que ganhar a eleição para presidente, senão não elegeremos o presidente do Senado. Precisamos ganhar a eleição para colocar o país no eixo."

Escala 6x1

Sobre as pautas que devem nortear a campanha, Costa Neto afirmou que vai tentar segurar a proposta do fim da escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça. Se for votada, fica difícil não converter o voto de uma pessoa beneficiada, disse.

Rueda complementou que a proposta de terminar a escala 6x1 tem finalidade eleitoral. E que, se for a votação, colocará mesmo políticos de oposição em uma situação difícil de votar contra. “É um desatino. Quem vai pagar a conta é o consumidor”, disse.

Valdemar afirmou que Flávio precisa buscar o “caminho do pai” de dar autonomia a uma equipe econômica. O dirigente disse que as conversas com possíveis nomes para a economia ainda vão começar.

Flávio vs. Lula

As pesquisas das últimas semanas trouxeram consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro. Levantamentos da Paraná Pesquisas, Meio/Ideia, Genial/Quaest apontam Lula à frente.

Uma pesquisa da Futura Inteligência mostrou Flávio numericamente na liderança, dentro da margem de erro da pesquisa.

Em todas, Flávio teve aumento expressivo da votação espontânea, quando o entrevistador não apresenta candidatos ao entrevistado.

Para analistas, isso sugere uma sólida transferência de votos do pai para o senador -- um ponto comentado até pelo ministro da Fazenda e aliado de Lula, Fernando Haddad.

Entre as pesquisas presidenciais que devem ser divulgadas nos próximos dias estão a AtlasIntel, que será divulgada na quarta-feira, 25, e a Paraná Pesquisas, liberada pelo instituto a partir da sexta-feira, dia 27.