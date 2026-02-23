Brasil

Justiça suspende remoção de post de Flávio contra o PT

TJDFT revoga decisão que determinava exclusão de publicação em que senador chama legenda de 'Partido dos Traficantes'

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12h31.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) suspendeu a decisão que determinava a remoção de uma publicação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na rede social X em que ele afirma que o Partido dos Trabalhadores (PT) é o “Partido dos Traficantes”.

A legenda havia obtido decisão favorável em tutela de urgência para retirar o conteúdo do ar. O desembargador Eustáquio de Castro, porém, entendeu que não havia necessidade de medida imediata por “não haver comprovação de efetivo prejuízo recorrente da postagem”.

A determinação vale até o julgamento definitivo do caso.

Na decisão, o magistrado afirmou que a associação do partido ao crime não configura risco de dano grave à imagem da sigla, uma vez que não se trata de período eleitoral. Também destacou que a ação protocolada pelo PT tem “rápida tramitação”, o que afastaria a necessidade de decisão em regime de urgência.

A decisão anterior que havia determinado a remoção provisória sustentava que a exclusão do post seria necessária para “cessar a ofensa”.

Para Castro, contudo, o termo usado por Flávio é “reiterado por outros usuários da rede social”, embora o PT alegue que a expressão ultrapassa os limites da crítica política.

O desembargador também mencionou outras ações semelhantes ajuizadas pelo partido, em que magistrados ressaltaram a necessidade de “evitar uma vulgarização das medidas de indisponibilização, transformando o Poder Judiciário em instrumento de censura a opiniões políticas”.

Caso semelhante envolve Nikolas Ferreira

No mês passado, o presidente da 1ª Turma Cível do TJDFT, desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, também suspendeu a remoção de uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), na mesma rede social.

O post foi publicado no fim de outubro de 2025, no contexto da megaoperação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. O PT ajuizou ação contra o parlamentar por danos morais, argumentando que o conteúdo extrapolava os limites da liberdade de expressão ao associar a legenda a atividades criminosas.

Ao analisar o pedido, Bezerra entendeu que a manifestação poderia ser interpretada como crítica política, “possivelmente irônica e satírica”, inserida no debate democrático. Segundo o magistrado, o conteúdo não incita violência nem ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

"A supressão de conteúdo neste cenário, sem uma demonstração cabal de ilicitude que transcenda a esfera da crítica política e adentre a difamação ou calúnia com animus laedendi devidamente comprovado, pode, em cognição sumária, configurar uma “vulgarização” das medidas de indisponibilização, transformando o Poder Judiciário em instrumento de censura a opiniões políticas", afirmou Bezerra.

*Com informações do Globo

