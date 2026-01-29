No 1º turno, Lula tem 39,8% e Flávio, 33,1%, diz Paraná Pesquisas

Montagem com o presidente Lula, governador de SP Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o senador Flávio Bolsonaro (Divulgação) (Ricardo Stuckert/PR /Edilson Rodrigues/Agência Senado/Paulo Guereta/Flickr)
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07h16.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o cenário de primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 com 39,8% das intenções de voto, segundo levantamento nacional do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 29.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 33,1%, reduzindo a distância em relação aos levantamentos anteriores.
Na comparação com dezembro de 2025, Lula avançou 2,2 pontos percentuais, ao passar de 37,6% para 39,8%, enquanto Flávio teve alta mais expressiva, de 27,8% para 33,1%, se consolidando como o principal adversário do presidente no cenário estimulado.
Brancos e nulos somam 6,8% das respostas, enquanto 4,7% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder. Os demais nomes testados no cenário não ultrapassam 6,5% das intenções de voto, mantendo ampla distância dos dois primeiros colocados.
O levantamento foi realizado com 2.080 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
