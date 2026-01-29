Brasil

No 1º turno, Lula tem 39,8% e Flávio, 33,1%, diz Paraná Pesquisas

Pesquisa ouviu 2.080 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026

Montagem com o presidente Lula, governador de SP Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o senador Flávio Bolsonaro (Divulgação) (Ricardo Stuckert/PR /Edilson Rodrigues/Agência Senado/Paulo Guereta/Flickr)

Estela Marconi e André Martins

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07h16.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o cenário de primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 com 39,8% das intenções de voto, segundo levantamento nacional do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 29.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 33,1%, reduzindo a distância em relação aos levantamentos anteriores.

Na comparação com dezembro de 2025, Lula avançou 2,2 pontos percentuais, ao passar de 37,6% para 39,8%, enquanto Flávio teve alta mais expressiva, de 27,8% para 33,1%, se consolidando como o principal adversário do presidente no cenário estimulado.

Brancos e nulos somam 6,8% das respostas, enquanto 4,7% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder. Os demais nomes testados no cenário não ultrapassam 6,5% das intenções de voto, mantendo ampla distância dos dois primeiros colocados.

O levantamento foi realizado com 2.080 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Cenários de 2º turno presidencial 2026 Paraná (janeiro/2026)

Lula x Flávio Bolsonaro 

  • Lula: 44,8%
  • Flávio Bolsonaro: 42,2%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8,3%
  • Não sabe/não opinou: 4,7%

Lula x Tarcísio de Freitas

  • Lula: 43,9%
  • Tarcísio de Freitas: 42,5%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 9,1%
  • Não sabe/não opinou: 4,6%

Lula x Ratinho Junior

  • Lula: 44,7%
  • Ratinho Junior: 38,9%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 11,4%
  • Não sabe/não opinou: 5,0%
