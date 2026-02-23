Lula encerra rodada de viagens à Ásia com visita a Abu Dhabi

Depois de cumprir agendas de Estado na Índia e na Coreia do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma rápida parada antes de voltar ao Brasil. Trata-se de uma visita de trabalho a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, prevista para esta terça-feira, 24.

Ao contrário do que aconteceu em Nova Délhi e em Seul, esta será uma visita de trabalho, mais rápida, e que não estava no programa inicial do Palácio do Planalto.

Lula chega a Abu Dhabi no fim da tarde. Ele será recebido pelo presidente do país, o xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Na sequência, haverá um jantar e a expectativa é que, depois, o petista retorne a Brasília.

Os dois países têm acordos em áreas como energia, agronegócio e infraestrutura. Vista pelo governo brasileiro como estratégica, a parceria entre Brasil e Emirados Árabes Unidos está em franca expansão. O encontro entre os dois presidentes, apesar de rápido, deve servir para o encaminhamento de novas trocas comerciais, seguindo a linha de diversificar as parcerias do Brasil com países asiáticos.

Nas passagens pela Índia e Coreia do Sul, em viagem que começou na última terça-feira, 17, Lula acompanhou a assinatura de memorandos e firmou acordos bilaterais em áreas como minerais críticos e terras raras, saúde e medicamentos, inteligência artificial (IA) e agricultura.