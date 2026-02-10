Flávio tem 37,2% e Lula, 35,9%, no 1º turno, diz Futura

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em três cenários de primeiro turno testados para a eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa do instituto Futura, divulgada nesta terça-feira, 10.

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera numericamente, mas está tecnicamente empatado com Lula em todos as simulações.

No cenário 1, Flávio Bolsonaro registra 37,2% das intenções de voto, contra 35,9% de Lula. [/grifar] Pela margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados.

Os demais nomes somam percentuais menores: Ratinho Jr (PSD) tem 6,1%, Romeu Zema (Novo) aparece com 4,9%, Renan Santos, com 1,9%, e Aldo Rebelo, com 1,2%. Votos em branco, nulo ou nenhum totalizam 7,7%, enquanto os indecisos somam 5,1%.

No cenário 2, o senador do PL tem 35,7%, Lula 35,3%, Ronaldo Caiado (União) 6,6% e Romeu Zema 6,5%. Renan Santos marca 2,1% e Aldo Rebelo, 1,1%. Nesse quadro, votos brancos, nulos ou nenhum chegam a 7,8%, e os indecisos são 4,9%.

Já no cenário 3, Flávio Bolsonaro alcança o maior índice entre todos os testes: 38,7%. Lula tem 35,4%, seguido por Romeu Zema (6,6%), Eduardo Leite (PSD) com 3,6%, Renan Santos com 3,3% e Aldo Rebelo com 0,9%. Os eleitores que dizem não votar em nenhum dos candidatos somam 7,1%, e os indecisos, 4,5%.

Lula lidera apenas em cenário com Tarcísio de Freitas

O único cenário em que Lula aparece na liderança é o de número 4, em que o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é incluído.

O petista soma 36,7% das intenções de voto, contra 34,2% de Flávio Bolsonaro e 9,8% de Tarcísio. Romeu Zema tem 4,0%, Renan Santos 3,2% e Aldo Rebelo 1,8%. Neste cenário, os votos brancos, nulos ou nenhum totalizam 7,2%, enquanto os indecisos são 3,0%.

A pesquisa Futura ouviu 2.000 eleitores em 769 cidades brasileiras entre os dias 3 e 7 de fevereiro por meio da CATI (Entrevista telefônica assistido por computador). A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Cenário 4