Flávio tem 37,2% e Lula, 35,9%, no 1º turno, diz Futura

O senador lidera numericamente, mas está tecnicamente empatado com Lula em todos as simulações. 

(Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13h01.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em três cenários de primeiro turno testados para a eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa do instituto Futura, divulgada nesta terça-feira, 10.

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera numericamente, mas está tecnicamente empatado com Lula em todos as simulações.

No cenário 1, Flávio Bolsonaro registra 37,2% das intenções de voto, contra 35,9% de Lula. [/grifar] Pela margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados.

Os demais nomes somam percentuais menores: Ratinho Jr (PSD) tem 6,1%, Romeu Zema (Novo) aparece com 4,9%, Renan Santos, com 1,9%, e Aldo Rebelo, com 1,2%. Votos em branco, nulo ou nenhum totalizam 7,7%, enquanto os indecisos somam 5,1%.

No cenário 2, o senador do PL tem 35,7%, Lula 35,3%, Ronaldo Caiado (União) 6,6% e Romeu Zema 6,5%. Renan Santos marca 2,1% e Aldo Rebelo, 1,1%. Nesse quadro, votos brancos, nulos ou nenhum chegam a 7,8%, e os indecisos são 4,9%.

Já no cenário 3, Flávio Bolsonaro alcança o maior índice entre todos os testes: 38,7%. Lula tem 35,4%, seguido por Romeu Zema (6,6%), Eduardo Leite (PSD) com 3,6%, Renan Santos com 3,3% e Aldo Rebelo com 0,9%. Os eleitores que dizem não votar em nenhum dos candidatos somam 7,1%, e os indecisos, 4,5%.

Lula lidera apenas em cenário com Tarcísio de Freitas

O único cenário em que Lula aparece na liderança é o de número 4, em que o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é incluído.

O petista soma 36,7% das intenções de voto, contra 34,2% de Flávio Bolsonaro e 9,8% de Tarcísio. Romeu Zema tem 4,0%, Renan Santos 3,2% e Aldo Rebelo 1,8%. Neste cenário, os votos brancos, nulos ou nenhum totalizam 7,2%, enquanto os indecisos são 3,0%.

A pesquisa Futura ouviu 2.000 eleitores em 769 cidades brasileiras entre os dias 3 e 7 de fevereiro por meio da CATI (Entrevista telefônica assistido por computador). A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Cenários 1º turno Futura (fevereiro de 2026)

Cenário 1

  • Flávio Bolsonaro: 37,2%
  • Lula: 35,9%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 7,7%
  • Ratinho Jr: 6,1%
  • NS/NR/Indeciso: 5,1%
  • Romeu Zema: 4,9%
  • Renan Santos: 1,9%
  • Aldo Rebelo: 1,2%

Cenário 2

  • Flávio Bolsonaro: 35,7%
  • Lula: 35,3%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 7,8%
  • Ronaldo Caiado: 6,6%
  • Romeu Zema: 6,5%
  • NS/NR/Indeciso: 4,9%
  • Renan Santos: 2,1%
  • Aldo Rebelo: 1,1%

Cenário 3

  • Flávio Bolsonaro: 38,7%
  • Lula: 35,4%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 7,1%
  • Romeu Zema: 6,6%
  • NS/NR/Indeciso: 4,5%
  • Eduardo Leite: 3,6%
  • Renan Santos: 3,3%
  • Aldo Rebelo: 0,9%

Cenário 4

  • Lula: 36,7%
  • Flávio Bolsonaro: 34,2%
  • Tarcísio de Freitas: 9,8%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 7,2%
  • Romeu Zema: 4,0%
  • Renan Santos: 3,2%
  • NS/NR/Indeciso: 3,0%
  • Aldo Rebelo: 1,8%
