Economia

Macro em Pauta

Escala 6x1: redução da jornada custará até R$ 267 bi para empresas, diz CNI

Projeção considera corte de 44 para 40 horas semanais e indica impacto de até 7% na folha; tema está em debate no Congresso com a PEC do fim da escala 6x1

Escala 6x1: A entidade afirma que a redução da jornada teria como efeito imediato aumento de aproximadamente 10% no valor da hora trabalhada regular (Leandro Fonseca/Exame)

Escala 6x1: A entidade afirma que a redução da jornada teria como efeito imediato aumento de aproximadamente 10% no valor da hora trabalhada regular (Leandro Fonseca/Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13h43.

A proposta de redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas pode elevar entre R$ 178,2 bilhões e R$ 267,2 bilhões por ano os custos com empregados formais na economia brasileira.

A estimativa é da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e considera dois cenários para manter o nível atual de horas trabalhadas: pagamento de horas extras aos funcionários ou contratação de novos trabalhadores.

Segundo a entidade, o impacto pode representar acréscimo de até 7% na folha de pagamentos das empresas.

Apenas para a indústria, o aumento de despesas pode chegar a R$ 87,8 bilhões por ano no cenário de uso de horas extras ou a R$ 58,5 bilhões com novas contratações.

O levantamento foi divulgado em meio à tramitação, na Câmara dos Deputados, da proposta que prevê a redução da jornada e o fim da escala 6x1 — modelo em que o trabalhador atua seis dias e descansa um. O tema ganhou tração política nas últimas semanas e aguarda definição de relatoria para avançar no Congresso.

No recorte industrial, a CNI calcula que o impacto proporcional pode chegar a 11,1% da folha de salários, a depender da estratégia adotada pelas empresas.

De 32 setores industriais, 21 teriam aumento de custos acima da média da indústria, segundo a projeção.

Entre os segmentos com maior impacto estimado no cenário mais oneroso estão a indústria da construção, com alta de até 13,2% nos custos (R$ 19,4 bilhões ao ano), e a indústria de transformação, com elevação de até 11,6%.

No comércio, o aumento pode variar entre 8,8% e 12,7%, enquanto na agropecuária a projeção vai de 7,7% a 13,5%.

A entidade afirma que a redução da jornada teria como efeito imediato aumento de aproximadamente 10% no valor da hora trabalhada regular para empregados com contratos acima de 40 horas semanais.

Caso as horas não sejam compensadas por extras ou novas admissões, a CNI aponta risco de redução da atividade.

Micro e pequenas empresas concentram maior impacto

A projeção indica que empresas industriais de menor porte tendem a sentir impacto proporcionalmente maior, já que concentram maior número de empregados com jornadas acima de 40 horas semanais.

Nas companhias com até nove empregados, o custo adicional pode chegar a R$ 6,8 bilhões no cenário de horas extras, alta de 13% nos gastos com pessoal.

No caso de empresas com 250 empregados ou mais, o aumento estimado é de R$ 41,3 bilhões, equivalente a 9,8% do impacto total.

No cenário de contratação de novos trabalhadores, o impacto para as indústrias com até nove empregados é estimado em R$ 4,5 bilhões (8,7%), enquanto para as maiores chegaria a R$ 27,5 bilhões (6,6%).

A discussão ocorre em paralelo a estudos que apontam efeitos macroeconômicos da medida. Como mostrou a EXAME, projeções indicam potencial impacto de até R$ 88 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) e na queda na criação de até 640 mil empregos, a depender do desenho final da proposta e do comportamento das empresas.

Entre as alternativas, o setor privado sugere medidas compensatórias, como a desoneração da folha de pagamento como forma de neutralizar parte do aumento de custo para as companhias. 

Acompanhe tudo sobre:Jornada de trabalhoCongressoMercado de trabalho

Mais de Economia

Com Lula, Samsung, LG e Hyundai sinalizam expandir investimentos no Brasil

Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA em 2026 para 3,91%

Embraer e Adani assinam memorando para instalar montagem do E175 na Índia

Com 10 milhões de toneladas exportadas, Vale vê Índia como 'nova China'

Mais na Exame

Mundo

EUA ordena retirada de pessoal não essencial da embaixada em Beirute

Mercados

Dólar opera em queda após atingir R$ 5,14, menor patamar em quase dois anos

Um conteúdo Bússola

Mobile teve aumento de 70% em vendas D2C no Carnaval, revela estudo

Pop

Quem vai sair do BBB 26? Diferença aumenta — mas enquete mostra cenário apertado