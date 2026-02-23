Escala 6x1: redução da jornada custará até R$ 267 bi para empresas, diz CNI

A proposta de redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas pode elevar entre R$ 178,2 bilhões e R$ 267,2 bilhões por ano os custos com empregados formais na economia brasileira.

A estimativa é da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e considera dois cenários para manter o nível atual de horas trabalhadas: pagamento de horas extras aos funcionários ou contratação de novos trabalhadores.

Segundo a entidade, o impacto pode representar acréscimo de até 7% na folha de pagamentos das empresas.

Apenas para a indústria, o aumento de despesas pode chegar a R$ 87,8 bilhões por ano no cenário de uso de horas extras ou a R$ 58,5 bilhões com novas contratações.

O levantamento foi divulgado em meio à tramitação, na Câmara dos Deputados, da proposta que prevê a redução da jornada e o fim da escala 6x1 — modelo em que o trabalhador atua seis dias e descansa um. O tema ganhou tração política nas últimas semanas e aguarda definição de relatoria para avançar no Congresso.

No recorte industrial, a CNI calcula que o impacto proporcional pode chegar a 11,1% da folha de salários, a depender da estratégia adotada pelas empresas.

De 32 setores industriais, 21 teriam aumento de custos acima da média da indústria, segundo a projeção.

Entre os segmentos com maior impacto estimado no cenário mais oneroso estão a indústria da construção, com alta de até 13,2% nos custos (R$ 19,4 bilhões ao ano), e a indústria de transformação, com elevação de até 11,6%.

No comércio, o aumento pode variar entre 8,8% e 12,7%, enquanto na agropecuária a projeção vai de 7,7% a 13,5%.

A entidade afirma que a redução da jornada teria como efeito imediato aumento de aproximadamente 10% no valor da hora trabalhada regular para empregados com contratos acima de 40 horas semanais.

Caso as horas não sejam compensadas por extras ou novas admissões, a CNI aponta risco de redução da atividade.

Micro e pequenas empresas concentram maior impacto

A projeção indica que empresas industriais de menor porte tendem a sentir impacto proporcionalmente maior, já que concentram maior número de empregados com jornadas acima de 40 horas semanais.

Nas companhias com até nove empregados, o custo adicional pode chegar a R$ 6,8 bilhões no cenário de horas extras, alta de 13% nos gastos com pessoal.

No caso de empresas com 250 empregados ou mais, o aumento estimado é de R$ 41,3 bilhões, equivalente a 9,8% do impacto total.

No cenário de contratação de novos trabalhadores, o impacto para as indústrias com até nove empregados é estimado em R$ 4,5 bilhões (8,7%), enquanto para as maiores chegaria a R$ 27,5 bilhões (6,6%).

A discussão ocorre em paralelo a estudos que apontam efeitos macroeconômicos da medida. Como mostrou a EXAME, projeções indicam potencial impacto de até R$ 88 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) e na queda na criação de até 640 mil empregos, a depender do desenho final da proposta e do comportamento das empresas.

Entre as alternativas, o setor privado sugere medidas compensatórias, como a desoneração da folha de pagamento como forma de neutralizar parte do aumento de custo para as companhias.