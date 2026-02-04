No 1º turno, Lula tem 39,5% e Flávio 32%, diz Meio/Ideia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto em todos os cenários de primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 testados pela pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira, 4.

No principal cenário estimulado, Lula tem 39,5% das intenções de voto, contra 32% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na primeira simulação, além de Lula e Flávio, aparecem o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 8,8%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3%. Os votos em Ninguém/Branco/Nulo somam 5%, enquanto 10,5% dizem não saber em quem votar.

Na segunda simulação, Lula registra 38,7% e Flávio Bolsonaro sobe para 35,3%. Nesse cenário, Zema tem 5,1% e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), aparece com 3,4%. Brancos e nulos somam 5,5%, e os indecisos, 10,5%.

No terceiro cenário, Lula volta a marcar 39,5%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 33%. Zema tem 6% e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), registra 5,1%. Os votos brancos e nulos chegam a 5,6%, e 9,5% não souberam responder.

Nas simulações em que Michelle Bolsonaro é testada, Lula mantém 39,5% das intenções de voto, enquanto a ex-primeira-dama aparece com 32,7% em um cenário e 32% em outro. Ratinho Jr. varia entre 8% e 6,1%, e Romeu Zema entre 5,5% e 6,5%. Os indecisos oscilam entre 8,3% e 9,4%.

Em outro cenário estimulado, Lula aparece com 40% das intenções de voto, contra 35% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Romeu Zema tem 6,5%, enquanto os votos brancos e nulos somam 6% e os indecisos, 11%.

Cenários de primeiro turno com Fernando Haddad no lugar de Lula

A pesquisa Meio/Ideia também testou dois cenários de primeiro turno sem Lula, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), como principal nome do campo governista.

Na simulação com Haddad e Flávio Bolsonaro, o ministro registra 36,2% das intenções de voto, contra 34,5% do senador. Ratinho Jr. aparece com 7,9% e Romeu Zema com 5,5%. Brancos e nulos somam 4,9%, e 9,5% não souberam responder.

No cenário em que Haddad enfrenta Tarcísio de Freitas, os dois aparecem tecnicamente empatados: Haddad tem 36,4%, enquanto o governador de São Paulo registra 36%. Zema aparece com 6%, e os votos brancos e nulos somam 6,9%.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 2000 brasileiros adultos entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026 por telefone.

A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08425/2026-BRASIL.

Cenários 1º turno Meio/Ideia (fevereiro 2026)

1ª simulação

Lula: 39,5%

Flávio Bolsonaro: 32%

Ratinho Jr.: 8,8%

Romeu Zema: 3%

Renan Santos: 0,7%

Aldo Rebelo: 0,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 5%

Não sabe: 10,5%

2ª simulação

Lula: 38,7%

Flávio Bolsonaro: 35,3%

Romeu Zema: 5,1%

Eduardo Leite: 3,4%

Renan Santos: 0,7%

Aldo Rebelo: 0,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,5%

Não sabe: 10,5%

3ª simulação

Lula: 39,5%

Flávio Bolsonaro: 33%

Romeu Zema: 6%

Ronaldo Caiado: 5,1%

Renan Santos: 0,7%

Aldo Rebelo: 0,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,6%

Não sabe: 9,5%

4ª simulação

Lula: 39,5%

Michelle Bolsonaro: 32,7%

Ratinho Jr.: 8%

Romeu Zema: 5,5%

Aldo Rebelo: 0,5%

Renan Santos: 0,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,1%

Não sabe: 8,3%

5ª simulação

Lula: 39,5%

Michelle Bolsonaro: 32%

Romeu Zema: 6,5%

Ronaldo Caiado: 6,1%

Renan Santos: 0,7%

Aldo Rebelo: 0,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,4%

Não sabe: 9,4%

6ª simulação

Lula: 40%

Tarcísio de Freitas: 35%

Romeu Zema: 6,5%

Renan Santos: 1%

Aldo Rebelo: 0,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 6%

Não sabe: 11%

7ª simulação

Fernando Haddad: 36,2%

Flávio Bolsonaro: 34,5%

Ratinho Jr.: 7,9%

Romeu Zema: 5,5%

Renan Santos: 1,2%

Aldo Rebelo: 0,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,9%

Não sabe: 9,5%

8ª simulação