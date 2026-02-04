Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

No 1º turno, Lula tem 39,5% e Flávio 32%, diz Meio/Ideia

Petista lidera em todos os cenários testados no primeiro turno; Haddad aparece tecnicamente empatado com Tarcísio em uma das simulações

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11h54.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto em todos os cenários de primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 testados pela pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira, 4.

No principal cenário estimulado, Lula tem 39,5% das intenções de voto, contra 32% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na primeira simulação, além de Lula e Flávio, aparecem o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), com 8,8%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3%. Os votos em Ninguém/Branco/Nulo somam 5%, enquanto 10,5% dizem não saber em quem votar.

Na segunda simulação, Lula registra 38,7% e Flávio Bolsonaro sobe para 35,3%. Nesse cenário, Zema tem 5,1% e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), aparece com 3,4%. Brancos e nulos somam 5,5%, e os indecisos, 10,5%.

No terceiro cenário, Lula volta a marcar 39,5%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 33%. Zema tem 6% e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), registra 5,1%. Os votos brancos e nulos chegam a 5,6%, e 9,5% não souberam responder.

Nas simulações em que Michelle Bolsonaro é testada, Lula mantém 39,5% das intenções de voto, enquanto a ex-primeira-dama aparece com 32,7% em um cenário e 32% em outro. Ratinho Jr. varia entre 8% e 6,1%, e Romeu Zema entre 5,5% e 6,5%. Os indecisos oscilam entre 8,3% e 9,4%.

Em outro cenário estimulado, Lula aparece com 40% das intenções de voto, contra 35% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Romeu Zema tem 6,5%, enquanto os votos brancos e nulos somam 6% e os indecisos, 11%.

Cenários de primeiro turno com Fernando Haddad no lugar de Lula

A pesquisa Meio/Ideia também testou dois cenários de primeiro turno sem Lula, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), como principal nome do campo governista.

Na simulação com Haddad e Flávio Bolsonaro, o ministro registra 36,2% das intenções de voto, contra 34,5% do senador. Ratinho Jr. aparece com 7,9% e Romeu Zema com 5,5%. Brancos e nulos somam 4,9%, e 9,5% não souberam responder.

No cenário em que Haddad enfrenta Tarcísio de Freitas, os dois aparecem tecnicamente empatados: Haddad tem 36,4%, enquanto o governador de São Paulo registra 36%. Zema aparece com 6%, e os votos brancos e nulos somam 6,9%.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 2000 brasileiros adultos entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026 por telefone.

A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08425/2026-BRASIL.

Cenários 1º turno Meio/Ideia (fevereiro 2026)

1ª simulação

  • Lula: 39,5%
  • Flávio Bolsonaro: 32%
  • Ratinho Jr.: 8,8%
  • Romeu Zema: 3%
  • Renan Santos: 0,7%
  • Aldo Rebelo: 0,5%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 5%
  • Não sabe: 10,5%

2ª simulação

  • Lula: 38,7%
  • Flávio Bolsonaro: 35,3%
  • Romeu Zema: 5,1%
  • Eduardo Leite: 3,4%
  • Renan Santos: 0,7%
  • Aldo Rebelo: 0,7%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 5,5%
  • Não sabe: 10,5%

3ª simulação

  • Lula: 39,5%
  • Flávio Bolsonaro: 33%
  • Romeu Zema: 6%
  • Ronaldo Caiado: 5,1%
  • Renan Santos: 0,7%
  • Aldo Rebelo: 0,5%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 5,6%
  • Não sabe: 9,5%

4ª simulação

  • Lula: 39,5%
  • Michelle Bolsonaro: 32,7%
  • Ratinho Jr.: 8%
  • Romeu Zema: 5,5%
  • Aldo Rebelo: 0,5%
  • Renan Santos: 0,5%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 5,1%
  • Não sabe: 8,3%

5ª simulação

  • Lula: 39,5%
  • Michelle Bolsonaro: 32%
  • Romeu Zema: 6,5%
  • Ronaldo Caiado: 6,1%
  • Renan Santos: 0,7%
  • Aldo Rebelo: 0,5%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 5,4%
  • Não sabe: 9,4%

6ª simulação

  • Lula: 40%
  • Tarcísio de Freitas: 35%
  • Romeu Zema: 6,5%
  • Renan Santos: 1%
  • Aldo Rebelo: 0,5%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 6%
  • Não sabe: 11%

7ª simulação

  • Fernando Haddad: 36,2%
  • Flávio Bolsonaro: 34,5%
  • Ratinho Jr.: 7,9%
  • Romeu Zema: 5,5%
  • Renan Santos: 1,2%
  • Aldo Rebelo: 0,5%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 4,9%
  • Não sabe: 9,5%

8ª simulação

  • Fernando Haddad: 36,4%
  • Tarcísio de Freitas: 36%
  • Romeu Zema: 6%
  • Renan Santos: 1,7%
  • Aldo Rebelo: 0,7%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 6,9%
Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaFlávio Bolsonaro

Mais de Brasil

Gás do Povo: entenda como a medida aprovada pela Câmara e Senado entrou em vigor

Ciclone mantém tempo instável no Brasil e Inmet alerta para temporal

Anvisa interdita leite condensado e apreende suplementos; veja marcas afetadas

Flávio cresce e empata tecnicamente com Lula no 2º turno, diz Meio/Ideia

Mais na Exame

Brasil

Gás do Povo: saiba como medida aprovada pela Câmara e Senado entrou em vigor

Apresentado por FALCONI

Reforma tributária: Falconi aponta o que o novo sistema exigirá das empresas

Minhas Finanças

Golpe do Pix: saiba como solicitar reembolso com novas regras do MED 2.0

Pop

BBB 26: por que Sarah achou que discurso de Tadeu foi para a Ana Paula