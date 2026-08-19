Gemini Advanced vs ChatGPT Plus: qual a melhor ferramenta para análise de dados em 2026?

Quem trabalha com grandes volumes de dados já pode recorrer à inteligência artificial para tarefas que antes exigiam horas diante de uma planilha.

Hoje, ferramentas como Gemini e ChatGPT conseguem interpretar bases de dados, identificar padrões, criar gráficos, sugerir fórmulas e transformar números em análises a partir de comandos em linguagem natural.

As duas plataformas oferecem recursos semelhantes, mas a experiência muda de acordo com o tipo de arquivo, o programa usado no dia a dia e o nível de profundidade exigido na análise.

Para quem está em dúvida entre o Gemini Advanced e o ChatGPT Plus, entender essas diferenças pode ajudar a escolher a opção mais adequada para cada rotina profissional.

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ChatGPT: análise mais flexível a partir dos arquivos

O ChatGPT Plus permite enviar arquivos como XLSX e CSV e fazer perguntas diretamente sobre os dados. A ferramenta consegue calcular indicadores, identificar tendências e valores discrepantes, criar tabelas e gerar diferentes tipos de gráficos.

Também pode executar análises estatísticas com Python, o que amplia as possibilidades para quem precisa ir além de operações básicas de planilha.

O usuário pode enviar uma base de vendas e pedir, por exemplo, para identificar os produtos com maior queda de receita, comparar o desempenho entre regiões e representar os resultados em um gráfico. A resposta pode vir acompanhada dos cálculos utilizados e de uma explicação sobre os resultados.

O ChatGPT também ganhou integração direta com Excel e Google Sheets. A experiência funciona em uma barra lateral dentro da própria planilha e permite criar, atualizar e interpretar arquivos, inclusive documentos grandes com várias abas, fórmulas e referências.

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Gemini: vantagem para quem trabalha no Google Sheets

O Gemini tem uma característica particularmente interessante para quem já trabalha no ecossistema Google: a análise acontece dentro do próprio Google Sheets.

A ferramenta pode criar fórmulas, tabelas e gráficos, gerar análises, montar tabelas dinâmicas, aplicar filtros e formatações e até executar tarefas de otimização. Também consegue utilizar informações de arquivos do Drive e mensagens do Gmail em determinados fluxos.

Em março de 2026, o Google informou que o Gemini no Sheets atingiu 70,48% de sucesso no SpreadsheetBench, benchmark que avalia a capacidade de manipular planilhas complexas do mundo real. O resultado foi apresentado pela empresa como desempenho de ponta entre os sistemas avaliados.

A ferramenta também consegue criar arquivos como planilhas, documentos e apresentações diretamente a partir de comandos no Gemini, facilitando a passagem da análise para uma entrega pronta.

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Qual escolher?

Para quem recebe diferentes formatos de arquivos e quer investigar uma base, gerar gráficos ou fazer análises estatísticas com mais liberdade, o ChatGPT Plus oferece um conjunto bastante amplo de recursos.

Já profissionais que passam o dia no Google Sheets podem encontrar no Gemini uma vantagem prática: várias operações acontecem diretamente na planilha, sem a necessidade de alternar constantemente entre ferramentas.

Há ainda uma diferença importante no fluxo de trabalho. No ChatGPT, a análise pode começar com um arquivo enviado ao chat e evoluir por meio de perguntas sucessivas. No Gemini, a integração com Sheets permite trabalhar sobre a própria estrutura da planilha, incluindo fórmulas, filtros e tabelas.

No fim, a melhor escolha depende da rotina. Para análise exploratória e tarefas que misturam dados, documentos e cálculos, o ChatGPT é uma opção versátil. Para quem tem o Google Sheets como centro do trabalho, o Gemini pode oferecer uma experiência mais integrada.