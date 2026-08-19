Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

Gemini Advanced vs ChatGPT Plus: qual a melhor ferramenta para análise de dados em 2026?

As duas ferramentas conseguem interpretar planilhas, encontrar padrões e gerar gráficos, mas diferenças na integração com os aplicativos de trabalho podem pesar na escolha

Gemini e ChatGPT oferecem recursos para analisar planilhas e transformar dados em gráficos e insights (Imagem gerada por IA)

Gemini e ChatGPT oferecem recursos para analisar planilhas e transformar dados em gráficos e insights (Imagem gerada por IA)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 05h02.

Priorizar nos meus resultados Google

Quem trabalha com grandes volumes de dados já pode recorrer à inteligência artificial para tarefas que antes exigiam horas diante de uma planilha.

Hoje, ferramentas como Gemini e ChatGPT conseguem interpretar bases de dados, identificar padrões, criar gráficos, sugerir fórmulas e transformar números em análises a partir de comandos em linguagem natural.

As duas plataformas oferecem recursos semelhantes, mas a experiência muda de acordo com o tipo de arquivo, o programa usado no dia a dia e o nível de profundidade exigido na análise.

Para quem está em dúvida entre o Gemini Advanced e o ChatGPT Plus, entender essas diferenças pode ajudar a escolher a opção mais adequada para cada rotina profissional.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

ChatGPT: análise mais flexível a partir dos arquivos

O ChatGPT Plus permite enviar arquivos como XLSX e CSV e fazer perguntas diretamente sobre os dados. A ferramenta consegue calcular indicadores, identificar tendências e valores discrepantes, criar tabelas e gerar diferentes tipos de gráficos.

Também pode executar análises estatísticas com Python, o que amplia as possibilidades para quem precisa ir além de operações básicas de planilha.

O usuário pode enviar uma base de vendas e pedir, por exemplo, para identificar os produtos com maior queda de receita, comparar o desempenho entre regiões e representar os resultados em um gráfico. A resposta pode vir acompanhada dos cálculos utilizados e de uma explicação sobre os resultados.

O ChatGPT também ganhou integração direta com Excel e Google Sheets. A experiência funciona em uma barra lateral dentro da própria planilha e permite criar, atualizar e interpretar arquivos, inclusive documentos grandes com várias abas, fórmulas e referências.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Gemini: vantagem para quem trabalha no Google Sheets

O Gemini tem uma característica particularmente interessante para quem já trabalha no ecossistema Google: a análise acontece dentro do próprio Google Sheets.

A ferramenta pode criar fórmulas, tabelas e gráficos, gerar análises, montar tabelas dinâmicas, aplicar filtros e formatações e até executar tarefas de otimização. Também consegue utilizar informações de arquivos do Drive e mensagens do Gmail em determinados fluxos.

Em março de 2026, o Google informou que o Gemini no Sheets atingiu 70,48% de sucesso no SpreadsheetBench, benchmark que avalia a capacidade de manipular planilhas complexas do mundo real. O resultado foi apresentado pela empresa como desempenho de ponta entre os sistemas avaliados.

A ferramenta também consegue criar arquivos como planilhas, documentos e apresentações diretamente a partir de comandos no Gemini, facilitando a passagem da análise para uma entrega pronta.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Qual escolher?

Para quem recebe diferentes formatos de arquivos e quer investigar uma base, gerar gráficos ou fazer análises estatísticas com mais liberdade, o ChatGPT Plus oferece um conjunto bastante amplo de recursos.

Já profissionais que passam o dia no Google Sheets podem encontrar no Gemini uma vantagem prática: várias operações acontecem diretamente na planilha, sem a necessidade de alternar constantemente entre ferramentas.

Há ainda uma diferença importante no fluxo de trabalho. No ChatGPT, a análise pode começar com um arquivo enviado ao chat e evoluir por meio de perguntas sucessivas. No Gemini, a integração com Sheets permite trabalhar sobre a própria estrutura da planilha, incluindo fórmulas, filtros e tabelas.

No fim, a melhor escolha depende da rotina. Para análise exploratória e tarefas que misturam dados, documentos e cálculos, o ChatGPT é uma opção versátil. Para quem tem o Google Sheets como centro do trabalho, o Gemini pode oferecer uma experiência mais integrada.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

A humanidade vai acabar? Para especialista brasileiro, superinteligência ainda é ficção

Ele trabalhou no Claude e no ChatGPT — e abandonou a indústria de IA aos 27 anos

Por que pesquisadores do Claude afirmam que há 10% de chance de a IA acabar com a humanidade

IA de shopping atende 83% dos clientes como humana — e até aprendeu árabe sozinha

Mais na Exame

Brasil

Real Time Big Data: Rui Costa tem 26% e Jaques Wagner, 19%, na disputa ao Senado na Bahia

Mercado Imobiliário

Neste bairro de Tóquio, milhares de imóveis de Airbnb podem perder a licença

Líderes Extraordinários

O papel da liderança é reduzir complexidade e direcionar energia

Pop

Ella Langley chega à 21ª semana no topo do Hot 100 e mira recorde de Mariah Carey