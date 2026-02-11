Lula vence Flávio com 5 pontos de diferença no 2º turno, diz Genial/Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os possíveis adversários no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14.

A pesquisa simulou sete cenários de segundo turno das eleições. Lula lidera em todas as simulações, com diferenças que variam entre 5 a 19 pontos percentuais.

Na comparação com a pesquisa de janeiro, Lula teve uma redução nos percentuais de intenção de voto entre 2 e 3 pontos percentuais a depender do cenário.

A principal diferença em relação à pesquisa anterior foi a retirada do nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), das simulações.

Na simulação contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), o presidente aparece com 43% das intenções de voto contra 38% do filho mais velho de Bolsonaro.

A diferença entre os dois recuou de 7 para 5 pontos de janeiro para fevereiro. Lula teve uma queda de 2 pontos na comparação com o último mês.

Na simulação contra o deputado Ratinho Júnior (PSD), Lula também lidera com 43%, enquanto o pré-candidato atinge 35%.

Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente alcança 42%, enquanto Caiado soma 32%.

Lula também se mantém à frente de Romeu Zema (Novo), com 43% contra 32%, com a diferença de 11 pontos percentuais.

Nas simulações contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), Lula apresenta 42%, enquanto Leite registra 28%.

Com Aldo Rebelo (DC), o presidente tem 44%, contra 25% do ex-deputado, uma diferença de 19 pontos, mesma variação observada na simulação contra Renan Santos (Missão), onde Lula soma 44% e Renan atinge 25%.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 5 e 9 de fevereiro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.

O levantamento foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00249/2026.

Genial/Quaest (fevereiro/26): cenários de 2º turno

Lula x Flávio

Lula (PT) – 43%

Flávio Bolsonaro (PL) – 38%

Indecisos – 2%

Branco/Nulo/Não vai votar – 17%

Lula x Ratinho

Lula (PT) – 43%

Ratinho Júnior (PSD) – 35%

Indecisos – 3%

Branco/Nulo/Não vai votar – 19%

Lula x Caiado

Lula (PT) – 42%

Ronaldo Caiado (PSD) – 32%

Indecisos – 4%

Branco/Nulo/Não vai votar – 22%

Lula x Zema

Lula (PT) – 43%

Romeu Zema (Novo) – 32%

Indecisos – 4%

Branco/Nulo/Não vai votar – 21%

Lula x Leite

Lula (PT) – 42%

Eduardo Leite (PSD) – 28%

Indecisos – 4%

Branco/Nulo/Não vai votar – 26%

Lula x Aldo

Lula (PT) – 44%

Aldo Rebelo (DC) – 25%

Indecisos – 4%

Branco/Nulo/Não vai votar – 27%

Lula x Renan