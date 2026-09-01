Pesquisa Real Time: Lula lidera com 38%, Flávio tem 30% e Cury sobe para 11% no 1º turno

A pesquisa eleitoral divulgada nesta terça-feira, 1º, pelo instituto Real Time Big Data mostra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa presidencial de 2026. No cenário estimulado de primeiro turno testado sem a presença de Pablo Marçal (PRTB), o petista marca 38% das intenções de voto, contra 30% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Entre os demais nomes testados no levantamento, o escritor Augusto Cury (Avante) aparece na terceira posição, com 11%. Na sequência, estão Renan Santos (Missão) com 7%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que pontua com 2%.

Votos em branco e nulos somam 3% no levantamento, mesmo percentual dos eleitores que não sabem ou não responderam. Outros nomes somados, que não atingiram 1% isoladamente, registram 2%.

Menções espontâneas no primeiro turno

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados previamente aos entrevistados, Lula lidera com 35% das menções. Flávio Bolsonaro é lembrado espontaneamente por 25% do eleitorado, seguido por Augusto Cury e Renan Santos, ambos com 4%.

Os eleitores indecisos neste formato chegam a 16% da amostra, revelando uma parcela ainda expressiva de indefinição. Outros 11% declaram voto nulo ou em branco antes mesmo de a lista oficial ser lida pelos pesquisadores.

Destaques demográficos e regionais

O desempenho do atual presidente é alavancado principalmente pelas mulheres, estrato no qual vence por 42% a 23%. Lula também possui forte vantagem entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos (48% a 26%) e na região Nordeste, onde marca 56% contra 21% do candidato do PL. O petista lidera ainda entre católicos (42% a 25%).

Por outro lado, Flávio Bolsonaro apresenta seus melhores resultados entre o eleitorado masculino, registrando um empate técnico no limite da margem com Lula (37% a 34%). O senador tem vantagem consolidada entre os evangélicos (42% a 29%) e lidera nos estratos de renda mais alta, marcando 35% entre quem ganha de dois a cinco salários mínimos.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 27 a 31 de agosto de 2026, por meio de ligações telefônicas e disparos de mensagens virtuais. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03490/2026.