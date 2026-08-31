Eleições: quem é Augusto Cury, escritor que disputa a Presidência da República em 2026

Conhecido pelos livros sobre comportamento, saúde mental e desenvolvimento pessoal, Augusto Cury trocou a carreira construída como escritor pela primeira disputa eleitoral de sua trajetória: a corrida pela Presidência da República em 2026.

Aos 67 anos, Cury estreia nas urnas como candidato à Presidência e declarou patrimônio de R$ 242,28 milhões à Justiça Eleitoral.

Augusto Jorge Cury, o candidato, nasceu em 2 de outubro de 1958, em Colina, no interior de São Paulo. No registro eleitoral, aparece com o nome de urna “Escritor Augusto Cury”, número 70, ensino superior completo e ocupação de “escritor e crítico”. Cury é casado e tem três filhos.

O Avante oficializou seu nome em convenção nacional realizada em 3 de agosto, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A legenda concorre de forma isolada na disputa presidencial, sem integrar uma coligação.

Cury tem como candidato a vice-presidente o ex-deputado Júlio Delgado, também do Avante.

O escritor chamou a atenção do eleitorado por desistir e depois decidir participar do debate na Band. Em duas pesquisas divulgadas nesta segunda-feira, o escritor aparece com crescimento das intenções de voto. No levantamento BTG/Nexus, o escritor registra 11% das intenções de voto, crescimento de nove pontos percentuais.

O que Augusto Cury fazia antes de se candidatar?

Antes de entrar na disputa pela Presidência, Cury construiu sua projeção pública principalmente como escritor. Em seu site oficial, ele se apresenta como psiquiatra, pesquisador e escritor e afirma ter mais de 30 anos de carreira.

Entre suas obras estão O Vendedor de Sonhos, Nunca Desista de Seus Sonhos, O Futuro da Humanidade e O Homem Mais Inteligente da História. Segundo informações divulgadas pelo próprio escritor, seus livros foram publicados em mais de 70 países. O site oficial informa atualmente mais de 42 milhões de exemplares vendidos.

A projeção nacional de Cury veio dos livros e projetos ligados à saúde mental e à chamada gestão da emoção, e não de uma carreira anterior em cargos públicos.

Cury também é autor da chamada Teoria da Inteligência Multifocal (TIM), abordagem criada por ele para tratar de processos relacionados à construção dos pensamentos e às emoções. O candidato usa conceitos relacionados à teoria em livros, cursos e projetos educacionais.

Antes da oficialização da candidatura, Cury já apresentava publicamente as razões para entrar na política. Em carta publicada em seu site, afirmou que pensava há mais de dez anos em um projeto para o Brasil entre 2027 e 2050 e criticou a concentração do debate político em torno de partidos e da polarização.

Cury declarou patrimônio de R$ 242 milhões

Um dos números que chama atenção no registro eleitoral do candidato é o patrimônio declarado. Augusto Cury informou R$ 242.281.162,52 em bens à Justiça Eleitoral para a disputa de 2026.

O patrimônio declarado por Augusto Cury à Justiça Eleitoral supera R$ 242 milhões.

A declaração reúne diferentes tipos de ativos e imóveis. Entre os bens que aparecem nos dados eleitorais estão apartamentos, prédios comerciais, outros imóveis e créditos e aplicações financeiras.