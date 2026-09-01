Novo leilão da Casas Bahia tem eletrodomésticos com descontos de 76%

O Grupo Casas Bahia abriu um novo leilão online de eletrodomésticos e eletrônicos, com encerramento previsto para a próxima sexta-feira, 4, a partir das 15 horas (horário de Brasília), reunindo 427 itens na plataforma Kwara e descontos que chegam a 76% sobre o valor de referência dos produtos.

Os bens estão localizados em Jundiaí, no interior paulista, e os lances são feitos exclusivamente pela internet. O portal organiza os itens em categorias como "eletrodomésticos e eletrônicos" e "mega lotes", voltados a quem busca comprar volumes maiores de uma vez.

Entre os destaques do catálogo estão um ar-condicionado split LG Dual Inverter Voice de 12 mil BTUs, um conjunto de lavar e secar LG Smart de 18 kg, além de três modelos de geladeira. Um da Brastemp, com sistema frost free e capacidade de 559 litros; outro da Electrolux, no modelo French Door de 590 litros; e um terceiro da Samsung, na versão inverter de 460 litros.

Boa parte do catálogo é formada por lotes com dezenas de produtos agrupados. Um lote com, aproximadamente, 30 eletrodomésticos, incluindo escovas secadoras e secadores de cabelo, liderava com desconto de 76% e dois lances registrados até a divulgação do edital, com valor atual de R$ 1.052.

Outro pacote semelhante, com cerca de 46 itens, somava R$ 1.522 em ofertas, redução de 73% frente ao valor inicial. Já um lote descrito como sucata, com cinco boxes de camas e três colchões, chegava a R$ 607 depois de sete lances.

Como funcionam os lances e os pagamentos

Os interessados precisam se cadastrar previamente no site da Kwara e solicitar habilitação com pelo menos uma hora de antecedência ao início do pregão.

O sistema aceita tanto lances manuais quanto programados, e o cronômetro de cada lote é reiniciado automaticamente sempre que surge uma nova oferta nos segundos finais, mecanismo que prolonga a disputa até que não haja mais lances.

Nem todo lance fechado significa venda garantida. O edital classifica como condicionais as ofertas abaixo de um valor mínimo definido internamente, que só são confirmadas depois de análise da comitente vendedora, em prazo de até cinco dias úteis após o fim do leilão.

Quem arremata um item paga, além do valor do lance, uma comissão de 5% para o leiloeiro e despesas administrativas de 15%, ambas calculadas sobre o valor de arremate. O pagamento deve ser feito via Pix em até um dia útil após a aprovação da oferta.

A falta de quitação em dois dias úteis é tratada como desistência, com aplicação de multa equivalente à comissão do leiloeiro somada a 30% de despesas sobre o valor arrematado, e o comprador inadimplente fica impedido de participar de futuros leilões da plataforma.

Produtos são vendidos sem garantia e como sucata

O documento reforça que os produtos são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem possibilidade de troca. Segundo o edital, os itens podem apresentar avarias, sujeira, ausência de peças ou manuais e até bloqueios de senha, incluindo iCloud travado.

A nota fiscal emitida pela Casas Bahia classifica a operação como venda de sucata, independentemente da condição real do bem.

Regras rígidas para retirar os produtos

A retirada dos produtos também segue um rito específico. O comprador precisa enviar nome completo, CPF, RG e data de nascimento de todos os que forem buscar a mercadoria, além de placa e modelo do veículo, com antecedência mínima de 48 horas úteis.

No momento da retirada, é exigido o uso de calçado de segurança, e ficam vetados o acesso com regata, bermuda, chinelo, boné ou camisa de time, assim como a entrada com bolsas, mochilas, celulares ou fones de ouvido. Menores de 18 anos e animais de estimação também não podem entrar no local.

O transporte precisa ser feito em veículo de carga apropriado, como HR, Kombi ou VUC, vazio e sem fracionamento, sendo proibida a retirada a pé ou de moto. Quem não retirar o lote no prazo combinado paga uma taxa de guarda de R$ 200 por dia.

Após um dia útil de atraso, o item pode ser revendido a terceiros, com perda total do valor já pago.

Segundo leilão em meio à recuperação judicial

O novo certame acontece pouco mais de duas semanas depois do leilão anterior da rede, realizado em 20 de agosto pela mesma plataforma, que reuniu 391 produtos com descontos de até 67%.

Naquela ocasião, um lote com sete televisores fechou em R$ 5.082, e um conjunto de 25 eletrodomésticos foi arrematado por R$ 1.482.

As vendas seguem em meio ao processo de recuperação judicial da Casas Bahia, que tenta reestruturar uma dívida estimada em R$ 17,3 bilhões.