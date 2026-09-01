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AtlasIntel, Datafolha e outras: quais serão as próximas pesquisas eleitorais?

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 144 levantamentos devem ser divulgados até a próxima sexta, 4

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 06h18.

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A nova semana será marcada pela divulgação de sete pesquisas de intenção de voto da disputa presidencial e diversos levantamentos de estados brasileiros para os cargos de governador e senador.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 144 levantamentos devem ser divulgados até a próxima sexta, 4.

As sete pesquisas eleitorais que testarão os nomes que devem disputar a presidência da República com abrangência nacional serão dos institutos AtlasIntel, BTG/Nexus, Real Time Big Data, Genial/Quaest, Datafolha, Futura/Apex e PoderData.

Nesta segunda-feira, 31, os institutos AtlasIntel e BTG/Nexus divulgaram seus resultados. Na terça, 1º, será a vez do levantamento Real Time Big Data. Na quarta, 2, a Genial/Quaest soltará seus resultados.

Na quinta-feira, 3, três pesquisas serão publicadas: Datafolha, Futura/Apex e PoderData.

Nos levantamentos estaduais, os institutos AtlasIntel e Veritá são alguns que divulgarão dezenas de pesquisas sobre diversos estados brasileiros.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

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