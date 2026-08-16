Eleições 2026: quem são os candidatos a governador na Bahia?

Eleições 2026: Eleições estaduais na Bahia tem disputa repetida e racha no DC (Carolina Gehlen/Exame)
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Publicado em 16 de agosto de 2026 às 06h00.
A disputa pelo governo da Bahia terá sete candidatos nas eleições de 2026. Com o fim do prazo para registro das candidaturas neste sábado, 15 de agosto, foi definida a lista de nomes que vão concorrer ao Palácio de Ondina.Quarto maior colégio eleitoral do país, o estado tem 11.321.005 eleitores aptos a votar, o equivalente a 7,13% do eleitorado brasileiro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Entre os candidatos estão o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que busca a reeleição, e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil). Salvador concentra o maior contingente eleitoral do estado, com 1.951.716 pessoas aptas a votar.O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, enquanto um eventual segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.
Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, conhecido pela alcunha de ACM Neto, é advogado de formação. Neto do ex-governador Antônio Carlos Magalhães, começou a carreira política no PFL e foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2002, sendo reeleito em 2006 e 2010. Em 2012, deixou a Câmara para disputar a Prefeitura de Salvador, sendo eleito no segundo turno. Foi reeleito em 2016, no primeiro turno.
Em 2022, disputou o governo da Bahia, mas acabou derrotado por Jerônimo Rodrigues. Em 2026, volta a disputar o Palácio de Ondina com Zé Cocá (PP) como vice-governador em sua chapa.
Ariel Capistrano é outro nome do partido Democracia Cristã listado entre os candidatos ao governo da Bahia nas eleições de 2026. Natural de Feira de Santana, é empresário e tem 39 anos.
Em 2026, o candidato foi escolhido em convenção rival do DC, para confrontar a candidatura de José Estêvão. Zé Augusto (DC) compõe sua chapa como vice-governador.
Aroldo Félix de Azevedo Junior é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), diretor do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) e um dos fundadores do partido Unidade Popular (UP).
Aroldo já havia participado de atividades políticas e partidárias da UP no estado. O partido escolheu Marília do MLB (UP) para compor a chapa como vice-governadora.
O governador Jerônimo Rodrigues é engenheiro agrônomo e professor. Natural de Aiquara, no interior da Bahia, foi secretário estadual do Desenvolvimento Rural entre 2015 e 2019 e da Educação entre 2019 e 2022, durante os governos de Rui Costa. Antes disso, ocupou cargos no governo federal durante a gestão Dilma Rousseff e também atuou em secretarias do governo baiano.
Em 2022, venceu a disputa pelo governo da Bahia, sendo o primeiro governador autodeclarado indígena do Brasil. O partido escolheu manter Geraldo Júnior (MDB) para compor a chapa como vice-governador.
José Estêvão é empresário, profissional de marketing eleitoral e presidente do diretório estadual da Democracia Cristã no estado. A Executiva Nacional da sigla tentou destituí-lo do cargo, mas, por meio de uma liminar na Justiça Eleitoral, que anulou a intervenção, ele segue no comando da sigla no estado.
Estêvão é um dos nomes do DC na disputa pelo Palácio de Ondina. O partido escolheu Neuzimar Camacam (DC) para compor a chapa como vice-governadora.
Maria Bona Carrara de Sumbuy, de 73 anos, é aposentada e candidata do Partido da Causa Operária (PCO) ao governo da Bahia. Natural de São Paulo, ela tem domicílio eleitoral em Rio de Contas, na Chapada Diamantina, desde 1989 e disputa uma eleição pela primeira vez.
Ronaldo Mansur é natural de Alagoinhas, na Bahia. Técnico em meio ambiente e estudante de Direito, é militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e um dos fundadores do PSOL no estado. Atualmente, preside o diretório estadual do partido e também integra a Executiva Nacional da legenda.
Mansur já disputou o cargo de vice-governador da Bahia em 2014 e 2022 e foi candidato a deputado federal em 2018. Em 2026, foi escolhido pelo PSOL para disputar novamente o governo estadual. O partido escolheu a Profª Meire Reis (PSOL) para compor a chapa como vice-governadora.
Os planos de governo de cada candidato ao governo baiano são registrados e disponibilizados para o público no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 está marcado para domingo, 4 de outubro, com votação das 8h às 17h em todo o país, no horário oficial de Brasília.
Caso nenhum candidato alcance a maioria dos votos válidos, um eventual segundo turno acontece em 25 de outubro.