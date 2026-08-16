Eleições 2026: quem são os candidatos a governador na Bahia?

A disputa pelo governo da Bahia terá sete candidatos nas eleições de 2026. Com o fim do prazo para registro das candidaturas neste sábado, 15 de agosto, foi definida a lista de nomes que vão concorrer ao Palácio de Ondina.

Quarto maior colégio eleitoral do país, o estado tem 11.321.005 eleitores aptos a votar, o equivalente a 7,13% do eleitorado brasileiro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre os candidatos estão o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que busca a reeleição, e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil). Salvador concentra o maior contingente eleitoral do estado, com 1.951.716 pessoas aptas a votar.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, enquanto um eventual segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.

Veja a lista de candidatos ao governo da Bahia

ACM Neto (União Brasil)

Ariel Capistrano (DC)

Aroldo Félix (UP)

Jerônimo Rodrigues (PT)

José Estêvão (DC)

Maria Bona (PCO)

Ronaldo Mansur (PSOL)

ACM Neto (União Brasil)

Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, conhecido pela alcunha de ACM Neto, é advogado de formação. Neto do ex-governador Antônio Carlos Magalhães, começou a carreira política no PFL e foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2002, sendo reeleito em 2006 e 2010. Em 2012, deixou a Câmara para disputar a Prefeitura de Salvador, sendo eleito no segundo turno. Foi reeleito em 2016, no primeiro turno.

Em 2022, disputou o governo da Bahia, mas acabou derrotado por Jerônimo Rodrigues. Em 2026, volta a disputar o Palácio de Ondina com Zé Cocá (PP) como vice-governador em sua chapa.

Ariel Capistrano (DC)

Ariel Capistrano é outro nome do partido Democracia Cristã listado entre os candidatos ao governo da Bahia nas eleições de 2026. Natural de Feira de Santana, é empresário e tem 39 anos.

Em 2026, o candidato foi escolhido em convenção rival do DC, para confrontar a candidatura de José Estêvão. Zé Augusto (DC) compõe sua chapa como vice-governador.

Aroldo Félix (UP)

Aroldo Félix de Azevedo Junior é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), diretor do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) e um dos fundadores do partido Unidade Popular (UP).

Aroldo já havia participado de atividades políticas e partidárias da UP no estado. O partido escolheu Marília do MLB (UP) para compor a chapa como vice-governadora.

Jerônimo Rodrigues (PT)

O governador Jerônimo Rodrigues é engenheiro agrônomo e professor. Natural de Aiquara, no interior da Bahia, foi secretário estadual do Desenvolvimento Rural entre 2015 e 2019 e da Educação entre 2019 e 2022, durante os governos de Rui Costa. Antes disso, ocupou cargos no governo federal durante a gestão Dilma Rousseff e também atuou em secretarias do governo baiano.

Em 2022, venceu a disputa pelo governo da Bahia, sendo o primeiro governador autodeclarado indígena do Brasil. O partido escolheu manter Geraldo Júnior (MDB) para compor a chapa como vice-governador.

José Estêvão (DC)

José Estêvão é empresário, profissional de marketing eleitoral e presidente do diretório estadual da Democracia Cristã no estado. A Executiva Nacional da sigla tentou destituí-lo do cargo, mas, por meio de uma liminar na Justiça Eleitoral, que anulou a intervenção, ele segue no comando da sigla no estado.

Estêvão é um dos nomes do DC na disputa pelo Palácio de Ondina. O partido escolheu Neuzimar Camacam (DC) para compor a chapa como vice-governadora.

Maria Bona

Maria Bona Carrara de Sumbuy, de 73 anos, é aposentada e candidata do Partido da Causa Operária (PCO) ao governo da Bahia. Natural de São Paulo, ela tem domicílio eleitoral em Rio de Contas, na Chapada Diamantina, desde 1989 e disputa uma eleição pela primeira vez.

Ronaldo Mansur (PSOL)

Ronaldo Mansur é natural de Alagoinhas, na Bahia. Técnico em meio ambiente e estudante de Direito, é militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e um dos fundadores do PSOL no estado. Atualmente, preside o diretório estadual do partido e também integra a Executiva Nacional da legenda.

Mansur já disputou o cargo de vice-governador da Bahia em 2014 e 2022 e foi candidato a deputado federal em 2018. Em 2026, foi escolhido pelo PSOL para disputar novamente o governo estadual. O partido escolheu a Profª Meire Reis (PSOL) para compor a chapa como vice-governadora.

Quais são as propostas dos candidatos ao governo da Bahia?

Os planos de governo de cada candidato ao governo baiano são registrados e disponibilizados para o público no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quando vai ser a eleição para o governo da Bahia?

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 está marcado para domingo, 4 de outubro, com votação das 8h às 17h em todo o país, no horário oficial de Brasília.

Caso nenhum candidato alcance a maioria dos votos válidos, um eventual segundo turno acontece em 25 de outubro.