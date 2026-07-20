Eleições 2026: millennials são o maior grupo de eleitores

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou neste sábado, 18, a versão mais recente do perfil do eleitorado brasileiro para as eleições de 2026.

Ao todo, 158.745.463 brasileiros estão aptos a votar, dos quais 89,01% já possuem cadastro biométrico.

Os números mostram um eleitorado mais envelhecido, com crescimento da participação das faixas acima de 60 anos e redução proporcional dos mais jovens, comparativamente a 2022.

Millennials são a maior geração na eleição

Considerando a divisão por gerações, os millennials (nascidos entre 1981 e 1996) formam o maior contingente de eleitores em 2026. Somando as faixas de 30 a 44 anos, esse grupo reúne aproximadamente 46,4 milhões de brasileiros.

Já o segundo maior grupo é o da Geração X (1965 a 1980), representada principalmente pelos eleitores entre 45 e 64 anos, com 51,8 milhões de pessoas. O total reúne 15,27 milhões de eleitores de 45 a 49 anos, 13,25 milhões de 50 a 54 anos, 12,11 milhões de 55 a 59 anos e 11,16 milhões entre 60 e 64 anos.

Em seguida aparece a Geração Z, formada pelos nascidos entre 1997 e 2012, que engloba 34,2 milhões de jovens entre 16 e 29 anos aptos a votar. O grupo reúne os eleitores de 16 a 20 anos (8,35 milhões), de 21 a 24 anos (10,87 milhões) e de 25 a 29 anos (14,99 milhões).

Eleitorado na faixa dos 40 anos é o maior

Os brasileiros na casa dos 40 anos formam o maior grupo etário do eleitorado de 2026. Somadas, as faixas de 40 a 44 anos e 45 a 49 anos reúnem 31,27 milhões de eleitores.

Na sequência aparecem os eleitores na faixa dos 30 anos, com 30,44 milhões de pessoas.

Eleitorado adolescente

Os eleitores mais jovens representam a menor parcela de todas. O país tem cerca de 6,3 milhões de eleitores com menos de 20 anos, considerando os brasileiros de 16, 17, 18 e 19 anos.

Entre eles, 1,63 milhão tem 16 e 17 anos, faixa em que o voto é facultativo. Segundo o TSE, houve redução em relação às eleições de 2022, acompanhando a queda observada nesse grupo etário.

Eleitorado idoso

Na outra ponta da pirâmide etária, os brasileiros com 60 anos ou mais somam cerca de 37,5 milhões de eleitores, o equivalente a aproximadamente 23,6% do eleitorado nacional. O crescimento dessa participação acompanha a tendência de envelhecimento da população brasileira apontada pelo TSE e pelo Censo Demográfico do IBGE.

Entre os grupos mais idosos, destacam-se 11,16 milhões de eleitores entre 60 e 64 anos, 9,04 milhões entre 65 e 69 anos e quase 7 milhões entre 70 e 74 anos. Mesmo acima dos 90 anos, mais de 665 mil brasileiros continuam aptos a participar das eleições.