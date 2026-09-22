'A IA transformou meu trabalho': profissional da KPMG conta como a tecnologia transformou sua rotina

Uma reportagem do Business Insider mostra como a inteligência artificial está alterando a rotina de profissionais que trabalham diretamente com clientes. O caso envolve Justin Johnsen, engenheiro da KPMG que atua como forward-deployed engineer, função que combina tecnologia, consultoria e trabalho próximo ao cliente.

Segundo Johnsen, quando começou na KPMG, o desenvolvimento de software era feito essencialmente de forma manual. Hoje, parte relevante de seu trabalho envolve usar IA para analisar informações, estruturar dados e produzir soluções para diferentes projetos.

O cargo de forward-deployed engineer também ajuda a entender a mudança. Em vez de receber uma demanda, desenvolver uma solução e simplesmente entregá-la, esse profissional acompanha o problema desde a identificação da necessidade até a implementação.

A atuação envolve conversar com as equipes, entender o contexto do negócio, desenvolver a solução e treinar os funcionários do cliente para utilizá-la.

Aprender inteligência artificial por R$ 37: o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas e online para profissionais que querem entender aplicações da tecnologia nos negócios.

O novo gargalo não é necessariamente escrever código

Um dos pontos destacados pelo engenheiro da KPMG é a mudança no principal obstáculo de seu trabalho. Segundo ele, o desenvolvimento deixou de ser o único gargalo e passou a dividir espaço com uma tarefa anterior: reunir contexto e definir a intenção.

Isso acontece porque modelos de inteligência artificial dependem das informações fornecidas para produzir resultados úteis. Quanto mais complexo o problema, maior pode ser a necessidade de dados, regras, objetivos e informações sobre o negócio.

No caso relatado ao Business Insider, Johnsen passou meses reunindo requisitos e refinando o contexto de um projeto antes de utilizar IA para desenvolver uma aplicação. Depois dessa etapa, a aplicação foi entregue em aproximadamente um mês.

A experiência também mudou a demanda do cliente. Depois de observar o processo, a empresa pediu que o profissional ajudasse suas equipes a adotar as práticas de inteligência artificial e de elaboração de prompts utilizadas no projeto.

IA amplia o trabalho para além da programação

Outro exemplo apresentado na reportagem envolve uma aplicação de avaliação de riscos. A solução reúne diferentes sinais utilizados para determinar o risco de fazer negócios com determinado cliente ou parceiro.

A inteligência artificial é utilizada para analisar esses sinais e gerar uma pontuação que pode ser considerada posteriormente por avaliadores humanos. O modelo, portanto, não elimina a etapa de análise, mas passa a fazer parte dela.

O profissional também relata que uma parcela crescente do desenvolvimento está migrando para atividades relacionadas a dados e integração de sistemas. Empresas possuem informações espalhadas por diferentes aplicações, sistemas antigos e serviços em nuvem.

Nesse cenário, uma das funções do profissional passa a ser conectar essas fontes e organizar as informações para que sistemas de IA consigam utilizá-las.

O que muda para quem trabalha

O caso da KPMG mostra uma transformação que pode alcançar diferentes profissões: algumas tarefas executadas manualmente podem ser aceleradas, enquanto outras passam a ganhar importância.

Entre elas estão:

definição do problema que precisa ser resolvido

organização e validação de informações

conhecimento sobre o negócio

comunicação com outras equipes

avaliação dos resultados produzidos pela IA

tomada de decisões

Um estudo baseado em um experimento de campo com cerca de 6.000 trabalhadores de diferentes setores encontrou redução no tempo dedicado a e-mails entre participantes que tiveram acesso a uma ferramenta de IA generativa. O efeito foi mais evidente em tarefas que podiam ser modificadas individualmente, enquanto atividades que dependiam de coordenação com outras pessoas sofreram menos alterações.

Isso ajuda a explicar por que o impacto da inteligência artificial não se resume à substituição de uma tarefa. Em muitos casos, a tecnologia modifica como o profissional distribui seu tempo.

Para quem quer entender como aplicar IA no trabalho: o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME reúne quatro aulas práticas, online, por R$ 37, com foco no uso da tecnologia nos negócios.

Contexto e julgamento ganham espaço

Na avaliação do engenheiro da KPMG, a inteligência artificial permite reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas e abrir mais espaço para atividades que exigem julgamento humano.

Isso não significa que o conhecimento técnico tenha perdido importância. Pelo contrário. O profissional precisa saber quais informações fornecer ao sistema, avaliar se a resposta faz sentido e identificar limitações ou erros.

Para trabalhadores de diferentes áreas, a mudança pode significar uma combinação entre conhecimento profissional e fluência em IA. Um analista financeiro, por exemplo, pode utilizar modelos para organizar informações, mas continua responsável por compreender os indicadores e verificar se a interpretação é adequada.

O mesmo princípio pode ser aplicado a marketing, recursos humanos, engenharia, direito, operações e outras áreas nas quais profissionais trabalham com grandes volumes de informação.

No caso da KPMG, a própria função do engenheiro passou a envolver não apenas construir uma solução, mas também ensinar o cliente a utilizá-la. A entrega inclui aplicação, documentação, boas práticas e transferência de conhecimento.

Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME: quatro aulas práticas, online, por R$ 37, para profissionais que querem desenvolver repertório sobre inteligência artificial e suas aplicações no trabalho.