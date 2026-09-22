Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

77% dos brasileiros confiam mais em criptomoedas nos bancos do que em plataformas cripto, diz Visa

Consumidores demonstraram que segurança é preocupação maior do que velocidade ao transacionar

(Future of Money/Reprodução)

(Future of Money/Reprodução)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11h58.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

Um estudo da empresa de infraestrutura de pagamentos global, Visa, mostrou que 77% dos brasileiros confiam mais em moedas digitais ofertadas por instituições financeiras tradicionais do que por plataformas de criptomoedas nativas.

A pesquisa entrevistou mais de mil adultos no Brasil como parte de um estudo global mais amplo chamado "Money Travels 2026". Esse estudo concluiu que 51% dos brasileiros, 50% dos peruanos e 45% dos mexicanos possuem algum conhecimento sobre stablecoins. O nível é maior do que na América do Norte, onde 41% disseram conhecer stablecoins.

Outra descoberta foi que a segurança digital contra golpes, fraudes e ciberataques ainda é uma das principais preocupações dos consumidores na hora de decidir usar alguma solução com criptoativos.

Na comparação com outros países da América Latina, 76% dos mexicanos e 80% dos peruanos também disseram confiar mais em serviços de criptomoedas de instituições financeiras estabelecidas.

Segurança importa mais do que velocidade

Outra descoberta do estudo é que a intenção de adotar stablecoins para pagamentos internacionais cresce para 74% no Brasil se as soluções que usam a tecnologia tiverem maior proteção contra fraudes e perdas financeiras.

"Essa constatação indica que as barreiras à adoção decorrem menos da conscientização e mais da confiança no ecossistema em questão", escrevem os pesquisadores da Visa. "Os consumidores demonstram maior interesse quando tecnologias de pagamento emergentes vêm acompanhadas de proteções claras, transparência e mecanismos confiáveis de resolução de disputas."

A segurança é um fator tão importante que 51% dos peruanos, 49% dos brasileiros e 41% dos mexicanos dizem que aceitariam mais passos de verificação ou processamento mais lento de transações caso essas medidas reduzissem a probabilidade de golpes e transferências não autorizadas.

"Com segurança e confiança ganhando protagonismo, a oportunidade está em oferecer experiências internacionais que combinem conveniência e confiança, garantindo segurança, previsibilidade e rapidez em todas as transferências”, disse em nota Cesar Espinoza, head de Visa Direct para a América Latina e o Caribe.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasBancosVisa

Mais de Future of Money

Binance investe US$ 100 milhões na emissora de stablecoins Circle

Bitcoin sobe aos US$ 86 mil após maior fluxo de capital nos ETFs desde a máxima histórica

Arábia Saudita deixa projeto de CBDC apoiado pela China

Mercado Bitcoin ainda estuda aquisições e lançará ações tokenizadas

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Profissional da KPMG revela como usa inteligência artificial para atender clientes

Pop

Elenco de 'Beatles' regrava cena icônica de filme de 1964; veja imagens

Brasil

Na ONU, Lula defende sistema eleitoral do Brasil, cita tarifaço e nega ceder a 'pressões contra Pix'

Mundo

Trump diz que Irã nunca terá arma nuclear e acordo deve sair depois das eleições