PL tenta fazer ACM Neto apoiar Flávio Bolsonaro no 1º turno

Integrantes do PL na Bahia intensificaram a pressão sobre o pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto (União Brasil), para que declare apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República já no primeiro turno das eleições de 2026.

Segundo O Globo, a movimentação ocorre após críticas feitas pelo presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) a Flávio Bolsonaro. Dirigentes do PL baiano passaram a usar as declarações do governador de Goiás para tentar convencer ACM Neto a rever o apoio inicialmente prometido a Caiado.

Nos bastidores, lideranças das duas siglas haviam acertado que ACM Neto apoiaria Caiado no primeiro turno, mantendo a possibilidade de migrar para Flávio Bolsonaro apenas em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

PL quer fortalecer candidatura de Flávio no Nordeste

Dirigentes do PL avaliam que a candidatura de Flávio Bolsonaro enfrenta dificuldades para consolidar palanques na região Nordeste e defendem que a Bahia tenha um papel estratégico nesse processo.

Na última semana, Caiado afirmou, em publicação nas redes sociais, que "o barco está afundando e os aliados já começaram a pular fora" ao comentar notícias sobre a dificuldade de Flávio em ampliar sua base de apoio. Em entrevista à CNT, o governador também comparou o senador a um "peru de Natal" que estaria sendo preservado pelo presidente Lula para um eventual segundo turno.

A ex-candidata ao Senado Raíssa Soares (PL), pré-candidata à Câmara dos Deputados, criticou as declarações e afirmou que Caiado concentra mais esforços em atacar a família Bolsonaro do que em enfrentar o PT.

Enquanto isso, aliados de Flávio apostam na parceria com João Roma, presidente estadual do PL e pré-candidato ao Senado, que integra a chapa de ACM Neto para a eleição baiana.

Estratégia de ACM Neto mira disputa estadual

Até o momento, ACM Neto tem evitado nacionalizar a campanha ao governo da Bahia. O ex-prefeito de Salvador concentra os ataques ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), principalmente nas áreas de segurança pública e economia.

Especialistas avaliam que a estratégia busca manter o foco na disputa estadual, reduzindo o peso da polarização nacional em um estado onde o eleitorado tende a favorecer candidatos ligados ao PT nas eleições presidenciais.

A pesquisa Genial/Quaest divulgada em abril mostra ACM Neto com 41% das intenções de voto para o governo da Bahia, enquanto Jerônimo Rodrigues aparece com 37%. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

*Com O Globo