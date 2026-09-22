A corrida pelas duas vagas de Goiás no Senado é liderada pela ex-primeira-dama do estado, Gracinha Caiado (União Brasil), e por Gustavo Gayer (PL), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 22.

No cenário consolidado, que soma a primeira e a segunda escolha dos eleitores, a candidata marca 23% das intenções de voto, seguida pelo deputado do PL com 20%. Na sequência, Zacharias Calil (MDB) aparece com 13%. Gustavo Mendanha (PRD) pontua com 12% e Vanderlan Cardoso (PSD) com 8%.

Isaura Lemos (PSB), Oseias Varão (PL) e Cintia Dias (PSOL) registram 5% cada um. Iure Castro (Cidadania) e Ernesto Roller (PSDB) têm 1% cada, e Guilherme Darques (UP) não pontuou. Nulos e brancos somam 4%, e 3% não responderam.

Primeiro e segundo voto

Ao desmembrar a preferência do eleitorado goiano, Gracinha Caiado larga na frente na simulação de primeiro voto, atingindo 29% das intenções de voto. Gustavo Gayer aparece logo atrás com 21%, enquanto Gustavo Mendanha marca 12% e Zacharias Calil soma 11%. Os demais nomes, como Vanderlan Cardoso e Isaura Lemos, pontuam com 7% e 5%, respectivamente.

Na simulação de segunda opção de voto, o cenário interno sofre alterações táticas. Gustavo Gayer assume a ponta com 19%, tecnicamente próximo a Gracinha Caiado, que marca 18% neste recorte. Em seguida, figuram Dr. Zacharias Calil com 14% e Gustavo Mendanha com 12%. Os votos nulos e em branco representam 5% neste extrato.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 17 e 21 de setembro de 2026, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo GO-04616/2026.