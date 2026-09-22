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Quando sai a próxima pesquisa para presidente nesta semana?

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos mais quatro levantamentos sobre a corrida à presidência devem ser divulgados até a próxima sexta, 25

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (TSE/Reprodução)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (TSE/Reprodução)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11h28.

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A exatos 11 dias do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para 4 de outubro, ao menos mais quatro levantamentos sobre a corrida à presidência da República deverão ser publicados até a próxima sexta-feira, 25 de setembro.

Na última segunda-feira, 21, os institutos Quaest, Nexus e Palver divulgaram seus resultados. A próxima pesquisa sobre o cargo está agendada para quarta-feira, 23, com a publicação da AtlasIntel.

Na quinta-feira, 24, será a vez do Datafolha, Real Time Big Data e de um novo estudo Palver.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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