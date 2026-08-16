Eleições 2026: quem os candidatos ao governo de São Paulo?

A disputa pelo governo de São Paulo terá sete candidatos nas eleições de 2026. Com o fim do prazo para registro das candidaturas neste sábado, 15 de agosto, foi definida a lista de nomes que vão concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. Maior colégio eleitoral do país, São Paulo tem 34.104.226 eleitores aptos a votar, o equivalente a 21,48% do eleitorado brasileiro, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Entre os candidatos estão o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca a reeleição, e o ex-prefeito da capital e ex-ministro Fernando Haddad (PT). A capital paulista concentra 9.135.407 eleitores, ou 26,7% de todo o eleitorado do estado.

O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro.

Veja a lista de candidatos ao governo de São Paulo

Carlos Machado (PCB)

Fernando Haddad (PT)

Izadora Dias (PCO)

Policial Edjane (Agir)

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Vera Lúcia (PSTU)

Vivian Mendes (UP)

Conheça os candidatos ao governo de SP

Carlos Machado (PCB)

Carlos Machado nasceu e cresceu em Franca, no interior paulista. Começou a trabalhar ainda jovem em fábricas de calçados e posteriormente atuou na construção civil em Ribeirão Preto. É formado em História pela Universidade de Franca e trabalha como professor desde 2009, lecionando na rede pública estadual desde 2014.

Sua trajetória política começou no movimento estudantil e passou por organizações de educação popular e movimentos sociais. Machado também atua no Instituto Práxis de Educação e Cultura e, em 2024, foi candidato a vice-prefeito de Franca pelo PCB. O partido escolheu Felipe de Oliveira Queiroz (PCB) para compor a chapa como vice-governador.

Fernando Haddad (PT)

Fernando Haddad, 63 anos, é advogado, professor e político. Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), é mestre em Economia e doutor em Filosofia pela universidade. Foi secretário-executivo e ministro da Educação entre 2005 e 2012, período em que foram implementados e ampliados programas como ProUni, Sisu e Ideb.

Em 2012, foi eleito prefeito de São Paulo, cargo que ocupou até 2016. Em 2018, concorreu à Presidência da República pelo PT. Mais tarde, voltou ao governo federal como ministro da Fazenda, entre 2023 e 2025. Em 2026, foi escolhido pelo PT para disputar novamente o governo paulista. O partido escolheu Márcio França (PSB) para compor a chapa como vice-governador.

Izadora Dias (PCO)

Izadora Cristina Dias da Silva, 27 anos, nasceu em Barra Bonita, no interior de São Paulo, e é militante do PCO desde 2018. É estudante de Letras da USP, coordenadora do coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo e integrante da militância do partido no estado. Também atua como colunista do Diário Causa Operária e apresentadora do programa Reunião de Pauta, da Causa Operária TV.

Izadora já foi candidata a vereadora de Barra Bonita, em 2020, e a deputada federal, em 2022. O partido escolheu Nivaldo Orlandi (PCO) para compor a chapa como vice-governador. Orlandi é filiado ao PCO desde 2018 e já foi vereador e prefeito de Embu das Artes.

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Governador de São Paulo eleito no pleito de 2022, Tarcísio Gomes de Freitas, 51 anos, nasceu no Rio de Janeiro e é engenheiro civil de formação, além de ter servido no Exército Brasileiro. Antes de entrar para a política, passou pela Controladoria-Geral da União (CGU), pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pela Câmara dos Deputados.

Entre 2019 e 2022, comandou o Ministério da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro. Deixou o cargo para disputar o governo paulista e foi eleito no segundo turno, derrotando Fernando Haddad. O partido escolheu manter o vice atual, Felicio Ramuth (MDB), para concorrer na chapa pelo mesmo cargo.

Vivian Mendes (UP)

Vivian Mendes, 45 anos, é formada em Comunicação e é uma das fundadoras da Unidade Popular (UP). Também fundou o Movimento de Mulheres Olga Benario, que acolhe mulheres sobreviventes de violência doméstica. Em 2022, disputou o Senado por São Paulo e recebeu 280.460 votos.

Trabalhadora desde os 16 anos, militou e chegou a ser presa durante os protestos que ocorreram na Alesp em 2023, contra a privatização da Sabesp. O partido escolheu Marcelo Pereira (UP), ex-diretor do Sindicato dos Petroleiros, para compor a chapa de Vivian como candidato a vice-governador.

Vera Lúcia (PSTU)

Vera Lúcia é natural de Inajá, no sertão de Pernambuco, e se mudou ainda criança com a família para Sergipe. Começou a trabalhar em uma fábrica de calçados aos 19 anos, quando já era mãe, e participou da organização sindical da categoria. É formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e construiu sua trajetória política no movimento sindical e no PSTU.

Vera já disputou a Presidência da República pelo PSTU, em 2018 e 2022, e a Prefeitura de São Paulo, em 2020. Em 2026, foi escolhida pela legenda para disputar o governo paulista ao lado de Renata França (PSTU) como candidata a vice-governadora.

Quais são as propostas dos candidatos ao governo de São Paulo?

Os planos de governo de cada candidato ao governo paulista são registrados e disponibilizados para o público no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quando vai ser a eleição para o governador?

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 está marcado para domingo, 4 de outubro, com votação das 8h às 17h em todo o país, no horário oficial de Brasília.

Caso nenhum candidato alcance a maioria dos votos válidos, um eventual segundo turno acontece em 25 de outubro.