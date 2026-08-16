Eleições 2026: quem os candidatos ao governo de São Paulo?

São Paulo: seis nomes irão disputar o Executivo em 2026 (Governo de São Paulo/Divulgação)
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Publicado em 16 de agosto de 2026 às 06h00.
A disputa pelo governo de São Paulo terá sete candidatos nas eleições de 2026. Com o fim do prazo para registro das candidaturas neste sábado, 15 de agosto, foi definida a lista de nomes que vão concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. Maior colégio eleitoral do país, São Paulo tem 34.104.226 eleitores aptos a votar, o equivalente a 21,48% do eleitorado brasileiro, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).
Entre os candidatos estão o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca a reeleição, e o ex-prefeito da capital e ex-ministro Fernando Haddad (PT). A capital paulista concentra 9.135.407 eleitores, ou 26,7% de todo o eleitorado do estado.O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro.
Carlos Machado nasceu e cresceu em Franca, no interior paulista. Começou a trabalhar ainda jovem em fábricas de calçados e posteriormente atuou na construção civil em Ribeirão Preto. É formado em História pela Universidade de Franca e trabalha como professor desde 2009, lecionando na rede pública estadual desde 2014.
Sua trajetória política começou no movimento estudantil e passou por organizações de educação popular e movimentos sociais. Machado também atua no Instituto Práxis de Educação e Cultura e, em 2024, foi candidato a vice-prefeito de Franca pelo PCB. O partido escolheu Felipe de Oliveira Queiroz (PCB) para compor a chapa como vice-governador.
Fernando Haddad, 63 anos, é advogado, professor e político. Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), é mestre em Economia e doutor em Filosofia pela universidade. Foi secretário-executivo e ministro da Educação entre 2005 e 2012, período em que foram implementados e ampliados programas como ProUni, Sisu e Ideb.
Em 2012, foi eleito prefeito de São Paulo, cargo que ocupou até 2016. Em 2018, concorreu à Presidência da República pelo PT. Mais tarde, voltou ao governo federal como ministro da Fazenda, entre 2023 e 2025. Em 2026, foi escolhido pelo PT para disputar novamente o governo paulista. O partido escolheu Márcio França (PSB) para compor a chapa como vice-governador.
Izadora Cristina Dias da Silva, 27 anos, nasceu em Barra Bonita, no interior de São Paulo, e é militante do PCO desde 2018. É estudante de Letras da USP, coordenadora do coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo e integrante da militância do partido no estado. Também atua como colunista do Diário Causa Operária e apresentadora do programa Reunião de Pauta, da Causa Operária TV.
Izadora já foi candidata a vereadora de Barra Bonita, em 2020, e a deputada federal, em 2022. O partido escolheu Nivaldo Orlandi (PCO) para compor a chapa como vice-governador. Orlandi é filiado ao PCO desde 2018 e já foi vereador e prefeito de Embu das Artes.
Governador de São Paulo eleito no pleito de 2022, Tarcísio Gomes de Freitas, 51 anos, nasceu no Rio de Janeiro e é engenheiro civil de formação, além de ter servido no Exército Brasileiro. Antes de entrar para a política, passou pela Controladoria-Geral da União (CGU), pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pela Câmara dos Deputados.
Entre 2019 e 2022, comandou o Ministério da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro. Deixou o cargo para disputar o governo paulista e foi eleito no segundo turno, derrotando Fernando Haddad. O partido escolheu manter o vice atual, Felicio Ramuth (MDB), para concorrer na chapa pelo mesmo cargo.
Vivian Mendes, 45 anos, é formada em Comunicação e é uma das fundadoras da Unidade Popular (UP). Também fundou o Movimento de Mulheres Olga Benario, que acolhe mulheres sobreviventes de violência doméstica. Em 2022, disputou o Senado por São Paulo e recebeu 280.460 votos.
Trabalhadora desde os 16 anos, militou e chegou a ser presa durante os protestos que ocorreram na Alesp em 2023, contra a privatização da Sabesp. O partido escolheu Marcelo Pereira (UP), ex-diretor do Sindicato dos Petroleiros, para compor a chapa de Vivian como candidato a vice-governador.
Vera Lúcia é natural de Inajá, no sertão de Pernambuco, e se mudou ainda criança com a família para Sergipe. Começou a trabalhar em uma fábrica de calçados aos 19 anos, quando já era mãe, e participou da organização sindical da categoria. É formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e construiu sua trajetória política no movimento sindical e no PSTU.
Vera já disputou a Presidência da República pelo PSTU, em 2018 e 2022, e a Prefeitura de São Paulo, em 2020. Em 2026, foi escolhida pela legenda para disputar o governo paulista ao lado de Renata França (PSTU) como candidata a vice-governadora.
Os planos de governo de cada candidato ao governo paulista são registrados e disponibilizados para o público no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 está marcado para domingo, 4 de outubro, com votação das 8h às 17h em todo o país, no horário oficial de Brasília.
Caso nenhum candidato alcance a maioria dos votos válidos, um eventual segundo turno acontece em 25 de outubro.