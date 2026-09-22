Real Time Big Data: Caiado e Flávio Bolsonaro empatam na liderança em Goiás

A corrida presidencial no estado de Goiás apresenta um desenho distinto e influenciado pela popularidade do ex-governador e candidato ao Planalto Ronaldo Caiado (PSD). Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 22, Caiado lidera numericamente com 31% das intenções de voto, em empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 30%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na terceira colocação, com 26%, também empatado com o filho de Jair Bolsonaro. A margem de erro do estudo é de dois pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados de forma estimulada, Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante) marcam 4% cada. Romeu Zema (Novo) registra 1%, mesmo índice do grupo de Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB) somados.

Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco representam 2%, enquanto 1% não sabe ou não respondeu ao levantamento.

Considerando apenas os votos válidos, Caiado registra 32% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro, 31%, e Lula, 27%. Renan Santos, Cury e Zema mantêm o desempenho do cenário geral.

Segundo turno, rejeição e avaliação do executivo

O levantamento testou um cenário de segundo turno entre os líderes das pesquisas nacionais, entre Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. O senador venceria com 57% das intenções de voto no estado, enquanto o petista marcaria 33% no confronto contra o senador fluminense.

Neste cenário projetado, os eleitores que votariam em branco ou nulo representam 6%. Aqueles que não sabem ou preferiram não responder somam 4%. Considerando apenas os votos válidos, a pesquisa aponta que o candidato do PL alcançaria 63%, contra 37% do atual presidente da República.

A pesquisa também mapeou a resistência do eleitorado aos nomes apresentados. Lula lidera a rejeição, com 60% dos eleitores goianos afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 37%, enquanto Renan Santos soma 33% neste critério. Zema e Augusto Cury marcam 30% e 29% de rejeição, respectivamente. Ronaldo Caiado apresenta o menor índice entre os principais testados, com 24%.

Em relação à avaliação do governo federal, 58% dos entrevistados desaprovam o trabalho de Lula, ante 40% que o aprovam e 2% que não opinaram.

Na questão qualitativa da gestão petista, 54% consideram a administração ruim ou péssima, contra 25% que a avaliam como ótima ou boa. O grupo que classifica o governo como regular representa 20% da amostra consultada no estado.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 17 e 21 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo GO-04652/2026.