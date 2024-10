É possível votar quando acaba a luz durante as eleições? Entenda

O que acontece se acabar a luz na seção eleitoral durante as eleições? Esse e outros problemas já estão previstos pelo Procedimento de Contingência elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Posso votar quando acaba a luz?

Ainda que falte energia elétrica na região da votação, as urnas eletrônicas continuam funcionando normalmente graças ao conjunto de baterias. Esse sistema é capaz de manter o equipamento por até 12 horas, ou seja, mais que o próprio período de votação (das 8h às 17h).

Defeitos na urna eletrônica

A Justiça Eleitoral tem, hoje, mais de 500 mil urnas eletrônicas. Mesmo assim, o TSE prevê protocolos para diferentes situações, que vão desde reinicialização do sistema até substituição da urna eletrônica. Em último caso, o equipamento pode dar lugar ao voto em papel.

Urnas eletrônica para substituição

De acordo com o TSE, existem urnas eletrônicas preparadas especificamente para substituição de equipamentos com defeitos. Nesse caso, tanto o cartão de memória quanto o disquete de votação são transferidos da urna avariada. É por isso que os votos já registrados continuam valendo nesse novo equipamento, que é lacrado para ser utilizado como urna da seção eleitoral.

Cartão de memória substituto

Quando somente a substituição da urna eletrônica não for suficiente, é possível trocar o cartão de memória do equipamento por outro “item de contingência”. Como há dois sistemas de memória — um externo e outro interno —, é feita a transferência de dados para a urna ser lacrada novamente. Já o cartão de memória defeituoso vai para análise e auditoria da Justiça Eleitoral.

Votação em cédulas de papel

Quando nenhuma das substituições for suficiente para manter as votações — considerando que, nas eleições de 2020, foram trocadas 3.381 urnas eletrônicas em todo o país —, o TSE adota votação com cédulas de papel (com nomes dos cargos e espaços para indicar os números dos candidatos). Mas os votos registrados na urna defeituosa são recuperados pela própria junta eleitoral.

Onde acompanhar a apuração das urnas?

A EXAME faz a cobertura ao vivo das Eleições 2024. É possível acompanhar, a partir das 17h do domingo, 6, o resultado das urnas nas disputas para prefeito em todas as capitais do Brasil.

Também é possível acompanhar a apuração pelo aplicativo de celular Resultados, disponíveis no Google Play ou na App Store. A Justiça Eleitoral também criou uma página na internet especificamente para este fim.

