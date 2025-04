Metrô em SP: falha em equipamento causa transtorno na Linha 3-Vermelha

Passageiros que utilizam a Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo enfrentam dificuldades na manhã desta quinta-feira, 3. A interferência, iniciada pouco antes das 7h, ocorre devido a uma falha em um equipamento localizado na via da Estação Tatuapé. De acordo com a companhia, os trens estão circulando com velocidade reduzida, além de períodos mais longos de espera nas estações.

Relatos de passageiros nas redes sociais indicam que a falha já está afetando outras estações da linha, com registros de atrasos e tempo de viagem superior ao habitual. A companhia ainda não forneceu estimativas sobre o tempo para normalização do serviço.

Impactos continuam a ser monitorados pela companhia

O problema gerou impacto imediato no fluxo de passageiros e é monitorado pela equipe do Metrô. A concessionária pediu paciência aos usuários, reforçando a orientação de que a operação será restabelecida assim que a falha for solucionada.