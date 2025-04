Na contramão de NY, Ibovespa testa máximas com tarifaço de Trump

O Ibovespa testava as máximas no pregão desta quinta-feira, 3, aos 131.955 pontos, com investidores avaliando que o Brasil saiu "vencedor" após o anúncio de tarifas comerciais de Donald Trump.

Nos mercados globais, o pessimismo predomina. Nos Estados Unidos, o Dow Jones caía 2,76% (41.061,46), enquanto o S&P recuava 3,37% (5.479,99) e o Nasdaq, 4,59% (16.792,97).

A volatilidade nos mercados se intensifica com as novas tarifas comerciais impostas pelos EUA, afetando empresas globais e pressionando setores como tecnologia, varejo e transporte marítimo.

O clima de aversão ao risco também impacta o dólar, que recua recuava 1,15%, cotado a R$ 5,632, às 10h22.

Por aqui, Petrobras e Vale, principais papéis que compõem o índice recuavam, segurando a alta do Ibovespa. As ações da Petrobras ON (PETR3) caíam 3,48% enquanto as ações preferenciais recuavam 3,49%. Já a VALE3 recuava 2,8%.

Os papéis refletem os impactos sobre as commodities, em que o petróleo Brent caía mais de 5% em Londres, enquanto outras matérias-primas, como cobre (-2,4%) e soja (-1,9%), também operam em baixa, refletindo temores de desaceleração econômica global.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,54%, a 131.955 pontos

+0,54%, a 131.955 pontos Dólar hoje: R$ 5,606, queda de 1,59%

Mercados internacionais

O pessimismo domina os mercados globais. Na Ásia, os índices fecharam em forte queda: o Nikkei 225, do Japão, caiu 2,77%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,52%. O Kospi, da Coreia do Sul, recuou 0,76% e o CSI 300, da China, teve baixa de 0,59%.

Na Europa, as bolsas também operam em baixa. O índice Stoxx 600 recuava 2,3% no meio da sessão, com destaque para a Adidas (-9,4%) e a gigante de transporte Maersk (-10,3%).