São Paulo: chuva de 1 mês em 48h e recorde de baixa temperatura

A cidade de São Paulo enfrenta, entre os dias 3 e 4 de abril de 2025, uma chuva volumosa que pode ultrapassar o esperado para todo o mês. A média de precipitação para abril é de 87 mm, mas só os volumes previstos para esses dois dias podem somar cerca de 90 mm. A forte frente fria também trará temperaturas recordes, com a capital paulista registrando valores que não são vistos desde novembro de 2024.

A previsão indica que, além da capital, o estado de São Paulo terá chuvas fortes e volumosas. Regiões como Grande São Paulo, Campinas e Sorocaba devem acumular entre 50 mm e 100 mm.

O sul do estado e áreas próximas à divisa com Minas Gerais podem registrar volumes semelhantes. Já na serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, o acumulado pode variar de 100 mm a 150 mm. Na Baixada Santista e nas regiões de São Sebastião e Caraguatatuba, as chuvas podem atingir de 150 mm a 250 mm. O litoral norte, como Ubatuba, deve registrar até 350 mm de precipitação.

A chuva intensa começa na tarde de quinta-feira, 3 de abril, e deve diminuir consideravelmente até domingo.

Litoral

Além disso, o impacto no litoral paulista será ainda mais severo. A previsão para o primeiro fim de semana de abril é de volumes extremos de chuva, com destaque para Ubatuba, onde podem cair até 350 mm, o que é muito superior à média de 200 mm para abril.

O Climatempo emitiu o alerta ressaltando o risco de enxurradas, alagamentos, quedas de barreiras e até de deslizamentos de terra. A agitação marítima também é um fator de preocupação, com previsão de ressaca no litoral, algo que não ocorre há meses. Essa situação será acompanhada por uma queda significativa nas temperaturas. Na sexta-feira e no fim de semana, a máxima deve ficar em torno de 20°C, e a mínima pode alcançar 15°C.

A menor temperatura registrada este ano em São Paulo foi de 16,2°C, em 11 de janeiro. A última vez que o termômetro marcou 15°C ou menos foi em novembro de 2024, com mínimas de 15,4°C e 15,8°C, respectivamente, no Mirante de Santana, zona norte da cidade.