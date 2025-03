Greve dos entregadores: saiba a resposta do iFood

Nesta segunda-feira, entregadores de aplicativos em 59 cidades do Brasil, distribuídas em 18 estados e no Distrito Federal, cruzaram os braços em uma paralisação que promete pressionar gigantes do delivery, como o iFood.

O objetivo é reivindicar condições de trabalho mais justas e remuneração compatível com os desafios da profissão. A greve, organizada pela Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos (Anea), tem previsão de durar até terça-feira, 1º de abril, e levanta questões sobre o futuro do trabalho por aplicativos no país.

O que o iFood diz a respeito da greve

O iFood entrou em contato com a EXAME e mandou a seguinte resposta sobre a paralisação.

"O iFood respeita o direito à manifestação pacífica e à livre expressão dos entregadores e entregadoras. Como empresa brasileira e ciente do seu papel na geração de oportunidades, desde 2021, nos dedicamos à criação de uma agenda sólida e permanente de diálogo com os entregadores parceiros e representantes da categoria, para o aprimoramento de iniciativas que garantam mais dignidade, ganhos e transparência para estes profissionais.

Estamos atentos ao cenário econômico e estudando a viabilidade de um reajuste para 2025. É importante ressaltar que, nos últimos três anos, os ganhos dos entregadores foram aumentados de várias maneiras

2022: Aumento do valor mínimo da rota em 13%, de R$5,31 para R$6,00, e do valor por quilômetro rodado em 50%, de R$1,00 para R$1,50.

2023: Reajuste da taxa mínima em 8,3%, de R$6,00 para R$6,50, acima da inflação do período (3,74% pelo INPC).

2024: Introdução de adicional de R$3,00 por entrega extra em rotas agrupadas.

O ganho bruto por hora trabalhada hoje no iFood é quatro vezes maior do que o ganho do salário mínimo-hora nacional. De 2022 até 2024, os ganhos líquidos médios por hora trabalhada na plataforma foram 2,2 vezes superiores ao salário mínimo-hora, de acordo com os custos apontados em pesquisa realizada pelo Cebrap em 2023.

Além disso, todos os entregadores parceiros do iFood têm acesso a seguro pessoal gratuito para casos de acidentes durante as entregas, planos de saúde, programas de educação, além de apoio jurídico e psicológico para casos de discriminação, assédio ou agressão sofridos pelos profissionais de delivery.

Ao mesmo tempo, reforçamos que é importante respeitar o funcionamento dos estabelecimentos parceiros e garantir a livre circulação de funcionários e da população em geral, conforme previsto na Constituição, sempre prezando por um ambiente seguro e livre de qualquer tipo de violência.

O iFood segue disponível para o diálogo com os entregadores na busca por melhorias para os profissionais e para todo o ecossistema."