Lula, Bolsonaro, Alckmin, Tarcísio: o que dizem as pesquisas sobre o cenário eleitoral de 2026

As pesquisas para a eleição presidencial de 2026 divulgadas ao longo de março indicaram cenários diferentes principalmente com relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua chance de reeleição, caso se confirme candidato para um quarto mandado. Os estudos, por outro lado, mostram que o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda mantém apoio significativo entre o eleitorado em oposição a Lula, apesar de inelegível por decisão da Justiça Eleitoral e sob investigação do Supremo Tribunal Federal (STF).

O instituto Futura Inteligência, empresa da Apex Partners, por exemplo, identificou que se a eleição fosse realizada hoje, o petista lideraria em apenas um dos três cenários de primeiro turno em que seu nome é testado.

Lula aparece em segundo em um cenário liderado por Bolsonaro e em outro encabeçado pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. Mas lidera contra os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Junior (PSD) e Ronaldo Caiado (União Brasil).

Já no levantamento Latam Pulse, do instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, o presidente vence em todos os cenários de primeiro turno. Como potenciais adversários de Lula nem um primeiro turno de 2026 aparecem os nomes de Bolsonaro, Tarcísio, Caiado e Eduardo Bolsonaro (PL), Gusttavo Lima, Eduardo Leite (PSDB), Simone Tebet (MDB), Marina Silva (Rede) e Pablo Marçal (PRTB).

A pesquisa mais recente, divulgada neste sábado, 29, pelo instituto Gerp, mostra o atual presidente reeleito em dois dos três cenários de primeiro turno em que o seu nome foi testado.

O petista aparece na dianteira em disputas nas quais os seus principais opositores são o governador de São Paulo e o deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro.

Em uma simulação com Bolsonaro, Lula aparece com 26% contra 41% do ex-presidente. Nos outros três cenários em que Lula não aparece como candidato, Tarcísio, Bolsonaro e Eduardo lideram as intenções de voto

Ainda em março, um estudo do Ipespe também trouxe um recorte sobre quem os entrevistados consideram que é ou seria um bom presidente da República, tendo em vista as eleições de 2026.

Lula é citado por 40% como um bom presidente — maior percentual entre os dez listados pelo instituto de pesquisa. No entanto, 57% acham que ele não seria um bom presidente.

Abaixo, você confere um resumo de cada uma das quatro pesquisas deste mês. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados.

Os estudos também devem ser vistos como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto, ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral ainda está muito distante e sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação.

Confira os destaques das pesquisas para presidente em 2026

Futura Inteligência

Pesquisa do instituto Futura Inteligência, divulgada no dia 26 de março, ouviu 1.000 pessoas, por entrevista telefônica, entre os dias 19 e 22 de março. O índice de confiança é de 95%.

Cenários de 1º Turno

Cenário 1

Jair Bolsonaro: 41,9%

Lula: 31,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,6%

Ratinho Junior: 6,7%

Ronaldo Caiado: 6,0%

NS/NR/Indeciso: 4,0%

Cenário 2

Michele Bolsonaro: 35,3%

Lula: 29,9%

Ratinho Junior: 12,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,2%

Ronaldo Caiado: 7,8%

NS/NR/Indeciso: 3,4%

Cenário 3

Lula: 31,0%

Tarcísio de Freitas: 24,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 15,3%

Ratinho Junior: 15,1%

Ronaldo Caiado: 9,0%

NS/NR/Indeciso: 5,3%

Cenário 4

Jair Bolsonaro: 41,9%

Geraldo Alckmin: 23,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,1%

Ratinho Junior: 9,7%

Ronaldo Caiado: 7,0%

NS/NR/Indeciso: 3,8%

Cenário 5

Michele Bolsonaro: 37,2%

Geraldo Alckmin: 23,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,0%

Ratinho Junior: 12,9%

Ronaldo Caiado: 8,3%

NS/NR/Indeciso: 3,8%

Cenário 6

Geraldo Alckmin: 26%

Tarcísio de Freitas: 24,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 18,7%

Ratinho Junior: 16,0%

Ronaldo Caiado: 9,8%

NS/NR/Indeciso: 4,9%

AtlasIntel

O levantamento AtlasIntel/Bloomberg ouviu 5.710 brasileiros adultos entre os dias 24 e 27 de fevereiro. Os entrevistados são recrutados aleatoriamente ao navegarem pela internet e procedimentos estatísticos calibram a representatividade da amostra posteriormente. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro, de um ponto percentual para mais ou para menos. A pesquisa foi divulgada no dia 7 de março.

Intenção de voto no 1º Turno

Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para presidente?

Lula – 41,6%

Tarcísio de Freitas – 32,3%

Gusttavo Lima – 4,6%

Ronaldo Caiado – 4,6%

Romeu Zema – 4,5%

Não sei / branco / nulo – 4%

Simone Tebet – 3,2%

Pablo Marçal – 2,5%

Eduardo Leite – 1,5%

Marina Silva – 1,2%

Gerp

A pesquisa mais recente, realizada pelo instituto Gerp, foi feita entre os dias 22 e 27 de março de 2025, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,55%.

Cenários de 1º Turno

Cenário 1

Bolsonaro: 41%

Lula: 26%

Ciro Gomes: 5%

Ratinho Jr: 5%

Pablo Marçal: 4%

Romeu Zema: 3%

Ronaldo Caiado: 3%

Nenhum deles: 7%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 2

Lula: 29%

Tarcísio de Freitas: 18%

Pablo Marçal: 13%

Ciro Gomes: 10%

Ratinho Jr: 7%

Romeu Zema: 4%

Ronaldo Caiado: 4%

Nenhum deles: 14%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Cenário 3

Lula: 24%

Eduardo Bolsonaro: 19%

Pablo Marçal: 10%

Ciro Gomes: 9%

Romeu Zema: 8%

Ratinho Jr: 7%

Ronaldo Caiado: 4%

Nenhum deles: 12%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 4

Bolsonaro: 39%

Ciro Gomes: 13%

Flávio Dino: 6%

Ratinho Jr.: 5%

Pablo Marçal: 5%

Romeu Zema: 5%

Ronaldo Caiado: 4%

Nenhum deles: 17%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 5

Tarcísio de Freitas: 18%

Ciro Gomes: 17%

Pablo Marçal: 13%

Ratinho Jr.: 9%

Flávio Dino: 8%

Romeu Zema: 5%

Ronaldo Caiado: 4%

Nenhum deles: 20%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Cenário 6

Eduardo Bolsonaro: 18%

Ciro Gomes: 17%

Pablo Marçal: 12%

Ratinho Jr.: 9%

Romeu Zema: 8%

Flávio Dino: 7%

Ronaldo Caiado: 5%

Nenhum deles: 18%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Ipespe

Divulgada no dia 27 de março, a pesquisa Ipespe, que perguntou quem seria um bom presidente para 2026, foi realizada entre os dias 20 e 25 de março, com 2.500 pessoas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,45%.

Seria ou não um bom presidente?

Lula

Seria: 40%

Não seria: 57%

Não conhece o suficiente: 1%

NR: 2%

Tarcísio de Freitas

Seria: 35%

Não seria: 47%

Não conhece o suficiente: 16%

NR: 2%

Fernando Haddad

Seria: 33%

Não seria: 59%

Não conhece o suficiente: 6%

NR: 1%

Eduardo Bolsonaro

Seria: 30%

Não seria: 63%

Não conhece o suficiente: 5%

NR: 2%

Simone Tebet

Seria: 28%

Não seria: 60%

Não conhece o suficiente: 11%

NR: 1%

Ciro Gomes

Seria: 23%

Não seria: 68%

Não conhece o suficiente: 8%

NR: 2%

Ratinho Jr.

Seria: 21%

Não seria: 59%

Não conhece o suficiente: 18%

NR: 2%

Ronaldo Caiado

Seria: 16%

Não seria: 63%

Não conhece o suficiente: 20%

NR: 1%

Pablo Marçal

Seria: 13%

Não seria: 77%

Não conhece o suficiente: 9%

NR: 1%

Eduardo Leite