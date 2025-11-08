Distribuidoras de energia reforçam operação durante Enem após tornado

A realização do Enem 2025 e a chegada de um ciclone extratropical ao Sul e ao Sudeste do país neste fim de semana mobilizaram as distribuidoras de energia, que montaram uma operação especial para garantir o fornecimento contínuo de energia durante a aplicação da primeira fase do exame, que acontece neste domingo, 9.
Com a previsão de ventos fortes, chuvas intensas, raios e queda de granizo em locais de prova, as concessionárias de diversas regiões anunciaram medidas de prevenção e monitoramento.
O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou que está acompanhando a situação com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres) e as Defesas Civis estaduais.
O órgão afirmou que está preparado para lidar com possíveis eventualidades e garantir as condições adequadas para a realização da prova em todo o país.
Operações especiais
São Paulo
A Enel SP ativou o Plano de Contingência para o período. A partir do 12h, equipes técnicas da concessionária estarão posicionadas em locais estratégicos - próximos aos prédios de realização do exame - para responder rapidamente a eventuais ocorrências. Além disso, o Centro de Operações estará preparado para reestabelecer a energia por telecomando em caso de falhas.
A CPFL Energia, por sua vez, reforçou as equipes e garante que todos os canais de atendimento estarão disponíveis para registro de ocorrências, com prioridade para os que acontecerem em locais de prova. O grupo ainda informou que mantém contato com prefeituras, Defesas Civis, órgãos de segurança pública, hospitais e serviços essenciais.
Paraná
Após mapear todos os locais de aplicação do exame, a Copel manterá equipes de manutenção e operação de prontidão para agir rapidamente em caso de interrupções no fornecimento de energia.
Santa Catarina
A Celesc afirmou ter 191 equipes prontas para atuar em caso de necessidade, além de um Plano de Contingência que permite remanejar técnicos entre regiões conforme a gravidade da situação.
A concessionária está monitorando a situação e dispõe de atendimento 24h.
Rio Grande do Sul
A CEEE Equatorial conta com um Plano Operacional envolvendo mais de 500 profissionais.
A ação prevê inspeções nas redes que atendem os locais de prova, manutenções com poda de árvores e substituição de equipamentos.
Mais de 200 equipes foram envolvidas e serão distribuídas em pontos estratégicos para garantir o fornecimento e pronto atendimento diante de eventualidades.
Suspensão em Rio Bonito do Iguaçu
Mesmo com todos os esforços, os danos causados pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu levaram a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) a suspender a aplicação do Enem na cidade.
As duas escolas estaduais do município — Colégio Estadual Ludovica Safraider e Colégio Estadual Ireno Alves — foram afetadas e passam por vistoria para avaliação dos prejuízos.
Como funciona a reaplicação da prova?
O Ministério da Educação prevê a reaplicação do Enem para os estudantes que não puderam participar do exame.
Os pedidos são analisados individualmente pelo Inep, órgão responsável pela aplicação do exame. A solicitação deve ser feita pela Página do Participante, com o envio dos documentos que comprovem a situação, dentro do prazo determinado pelo instituto.