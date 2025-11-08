Tornado no PR: Lula lamenta mortes envia ministros para cidade destruída

Repórter de Negócios
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 12h08.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, neste sábado, as mortes causadas por um tornado na região de Rio Bonito de Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. O ciclone causou ao menos seis mortes, 400 feridos e atingiu cerca de 90% da cidade.
Em publicação na rede social X, o presidente expressou o "profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná", e prestou "solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas".
Na mesma publicação, Lula anunciou que enviou à cidade a ministra de Relações Institucional Gleisi Hoffmann (PT) e o ministro interino da Saúde, Adriano Massuda.
"Técnicos da Defesa Civil Nacional especializados em ajuda humanitária e reconstrução já estão a caminho das cidades, e profissionais da Força Nacional do SUS prestarão auxílio à população e às equipes do governo paranaense envolvidas no resgate e no auxílio às vítimas", disse o presidente.
Com cerca de 14.000 habitantes e localizada a 400 quilômetros de Curitiba, a cidade teve aproximadamente 90% de sua área urbana danificada, segundo a Defesa Civil.
Entre os 432 atendimentos realizados, nove pessoas ficaram gravemente feridas — algumas precisaram passar por cirurgia. As autoridades não descartam a possibilidade de que ainda haja vítimas sob os escombros.
Até a noite de sexta-feira, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificava o tornado como F2, quando os ventos ficam entre 180km/h e 250km/h.
O órgão, no entanto, já afirmava existirem indícios de que a velocidade teria ultrapassado essa velocidade em algumas localidades. Quando os ventos passam de 253km/h, eleva-se a categoria do tornado para F3, de risco "severo".
As rajadas de vento causaram quedas de árvores inteiras e de casas de alvenaria. O último boletim divulgado pelo governo do Paraná indica que seis pessoas morreram por conta do fenômeno, sendo que um dos óbitos aconteceu em Guarapuava. Duas pessoas estão desparecidas.
Hospitais da região de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel estão mobilizados para o atendimento às vítimas das fortes chuvas.
Até o momento, 437 pessoas foram atendidas pelos serviços de saúde mobilizados na região. A Defesa Civil enviou para a cidade 2600 telhas, 1200 cestas básicas, 565 colchões, 270 kit higiene, 204 kit limpeza, 150 kit dormitório e 54 bobinas de lona.
O governo federal anunciou, na madrugada deste sábado, o envio de equipes para Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, devastada por um tornado que deixou pelo menos cinco mortos na última sexta-feira, 7.
Em postagem no X, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, prestou solidariedade às vítimas e disse que o governo oferecerá "ajuda humanitária" e "apoio às ações de reconstrução".
"Já estou em contato com os prefeitos Sezar Bovino e Jaison (Laranjeiras do Sul), orientando sobre os procedimentos para o decreto de situação de emergência", escreveu o ministro.