Tornado no PR: Lula lamenta mortes envia ministros para cidade destruída

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, neste sábado, as mortes causadas por um tornado na região de Rio Bonito de Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. O ciclone causou ao menos seis mortes, 400 feridos e atingiu cerca de 90% da cidade.

Em publicação na rede social X, o presidente expressou o "profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná", e prestou "solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas".

Na mesma publicação, Lula anunciou que enviou à cidade a ministra de Relações Institucional Gleisi Hoffmann (PT) e o ministro interino da Saúde, Adriano Massuda.

"Técnicos da Defesa Civil Nacional especializados em ajuda humanitária e reconstrução já estão a caminho das cidades, e profissionais da Força Nacional do SUS prestarão auxílio à população e às equipes do governo paranaense envolvidas no resgate e no auxílio às vítimas", disse o presidente.

— Lula (@LulaOficial) November 8, 2025

Destruição em Rio Bonito do Iguaçu

Com cerca de 14.000 habitantes e localizada a 400 quilômetros de Curitiba, a cidade teve aproximadamente 90% de sua área urbana danificada, segundo a Defesa Civil.

Entre os 432 atendimentos realizados, nove pessoas ficaram gravemente feridas — algumas precisaram passar por cirurgia. As autoridades não descartam a possibilidade de que ainda haja vítimas sob os escombros.

Até a noite de sexta-feira, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificava o tornado como F2, quando os ventos ficam entre 180km/h e 250km/h.

O órgão, no entanto, já afirmava existirem indícios de que a velocidade teria ultrapassado essa velocidade em algumas localidades. Quando os ventos passam de 253km/h, eleva-se a categoria do tornado para F3, de risco "severo".

As rajadas de vento causaram quedas de árvores inteiras e de casas de alvenaria. O último boletim divulgado pelo governo do Paraná indica que seis pessoas morreram por conta do fenômeno, sendo que um dos óbitos aconteceu em Guarapuava. Duas pessoas estão desparecidas.

Hospitais mobilizados e equipes federais

Hospitais da região de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel estão mobilizados para o atendimento às vítimas das fortes chuvas.

Até o momento, 437 pessoas foram atendidas pelos serviços de saúde mobilizados na região. A Defesa Civil enviou para a cidade 2600 telhas, 1200 cestas básicas, 565 colchões, 270 kit higiene, 204 kit limpeza, 150 kit dormitório e 54 bobinas de lona.

O governo federal anunciou, na madrugada deste sábado, o envio de equipes para Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, devastada por um tornado que deixou pelo menos cinco mortos na última sexta-feira, 7.

Em postagem no X, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, prestou solidariedade às vítimas e disse que o governo oferecerá "ajuda humanitária" e "apoio às ações de reconstrução".

"Já estou em contato com os prefeitos Sezar Bovino e Jaison (Laranjeiras do Sul), orientando sobre os procedimentos para o decreto de situação de emergência", escreveu o ministro.