Roubo de cinema? Como a camisa de Yuri Alberto sumiu do Memorial do Corinthians

Uma camisa do atacante Yuri Alberto foi furtada do Memorial do Corinthians, localizado no Parque São Jorge, na Zona Leste de São Paulo. O crime ocorreu na tarde de quinta-feira e foi registrado pelas câmeras de segurança do espaço, que flagraram um visitante retirando a peça do acervo e escondendo-a em uma mochila antes de deixar o local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito entrou no memorial como um visitante comum após comprar ingresso para a visitação. Inicialmente, a retirada da camisa não foi percebida pelos funcionários. O desaparecimento do item só foi constatado posteriormente, durante a análise das imagens do circuito interno de monitoramento.

Peça histórica

A peça furtada tem valor histórico para o clube. Segundo informações divulgadas pela imprensa, trata-se de uma camisa utilizada por Yuri Alberto durante a campanha que culminou na conquista da Copa do Brasil de 2025, motivo pelo qual integrava a exposição permanente do memorial corintiano.

Torcedor furta camisa de Yuri Alberto de Memorial do Corinthians Uma câmera de monitoramento flagrou a ação nesta quinta-feira (13). Segundo o clube, o torcedor não identificado entrou no Memorial por volta de 14h e furtou uma camisa do centroavante da época da conquista da Copa… pic.twitter.com/zK31MH8yhj — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 14, 2026

Após identificar o furto, representantes do Corinthians registraram a ocorrência no 52º Distrito Policial, responsável pela região do Parque São Jorge. A Polícia Civil abriu investigação e determinou a realização de perícia, além da análise das imagens de segurança para tentar identificar o autor do crime e recuperar o item.

Até o momento, o suspeito não foi localizado e a camisa segue desaparecida. O caso chamou a atenção de torcedores nas redes sociais, especialmente pelo valor simbólico da peça para a história recente do Corinthians.

A posição do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa, por meio de seu Departamento Cultural, que tomou conhecimento do furto de uma camisa ocorrido nesta quinta-feira (13), nas dependências do Memorial Corinthians, no Parque São Jorge.

Após ser comunicado sobre o ocorrido, o Clube realizou a verificação das imagens do circuito interno de segurança, que identificaram a ação praticada por um visitante que adquiriu ingresso para a visitação.

O Boletim de Ocorrência já foi realizado. O Departamento Jurídico do Corinthians também foi acionado e está adotando as medidas cabíveis diante do caso.

O Departamento Cultural do Sport Club Corinthians Paulista compreende o caráter democrático de nossa instituição e que todas as pessoas possuem o pleno direito de se manifestar, expressar sua visão de mundo e seus pontos de vista. Porém, destacamos que nosso Memorial Corinthians é um local que abriga nosso acervo material. Um espaço que conta e protege a história do nosso amado clube.

Proteger e preservar o nosso Memorial é fundamental. É um dever de todos nós. O Memorial não está restrito a circunstâncias políticas sazonais. O Memorial Corinthians é um local de reflexão, que conta a história de luta do nosso povo. As nossas conquistas, que são muito maiores do que os troféus que lá estão guardados e em exposição, e que foram conquistadas com o suor da nossa gente, ao longo dos nossos 116 anos de existência.