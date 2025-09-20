ESG

Enel investe R$ 3,45 milhões em eficiência energética no Ministério Público de SP

Projeto modernizou infraestrutura elétrica do órgão e deve gerar economia de R$ 775 mil por ano

Programa existe desde 1998 e já investiu R$ 1,1 bilhão em mais de 400 projetos (Dowell/Getty Images)

Letícia Ozório
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 08h00.

A Enel Distribuição São Paulo concluiu nesta semana um projeto de eficiência energética na sede do Ministério Público de São Paulo (MPSP) que recebeu investimentos de R$ 3,45 milhões. A iniciativa, desenvolvida por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE) da distribuidora, deve gerar uma economia anual de R$ 775 mil nos gastos com energia elétrica do órgão.

O projeto contemplou a substituição de cerca de 6,4 mil lâmpadas antigas por modelos de LED, mais eficientes e econômicos, além da troca de um chiller - equipamento responsável pelo resfriamento da água que alimenta o sistema de ar-condicionado - por uma versão mais moderna.

As medidas vão reduzir significativamente o consumo de energia e os custos operacionais do MPSP.00

COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!

Nelson Assumpção, gerente de Sustentabilidade da Enel SP que conversou com a EXAME com exclusividade, conta que o processo faz parte da Chamada Pública de Projetos da companhia, que recebe iniciativas voltadas para a eficiência energética.

“A chamada pública é um mecanismo que temos não só para alocar recursos na energia eficiente, mas para desenvolver clientes com mais consciência sobre essa etapa da transição”, explica.

Com as melhorias implementadas, a previsão é de uma economia de cerca de 990 MWh por ano, equivalente ao consumo médio de cerca de 485 residências no mesmo período.

Assumpção explica que o ganho representa não apenas economia financeira, mas também uma contribuição importante para a sustentabilidade ambiental. “Do outro lado, essa própria ação do Ministério Público pode servir de exemplo para outras instituições”, explica.

Investimentos em eficiência energética

As chamadas públicas para apoiar projetos de eficiência energética da Enel acontecem uma vez por ano. Na edição de 2025, são R$ 60 milhões de investimentos, sendo R$ 20 milhões voltados para o setor público. Outros R$ 15 milhões são destinados a melhorar a infraestrutura energética da iluminação pública.

"A eficiência energética é cada vez mais importante em um cenário de desafios econômicos e ambientais. Por isso, temos o compromisso de investir em projetos que modernizem a infraestrutura e promovam o uso consciente da energia", afirma Maurício Gusmão, especialista de Sustentabilidade e Eficiência Energética da Enel São Paulo.

Estratégia de sustentabilidade da Enel

Assumpção explica que a descarbonização integra as metas da companhia globalmente. Desde o ano passado, a Enel já não usa fontes fósseis no Brasil. “Nos nossos ativos, tudo é movido por hidrelétricas, solar ou eólica. Ter cortado as operações com fósseis aumenta nossa ambição pela descarbonização”, afirma.

O Programa de Eficiência Energética da Enel Distribuição São Paulo existe desde 1998 e já investiu aproximadamente R$ 1,1 bilhão em 438 projetos com foco no consumo consciente de energia, melhoria das instalações elétricas e ações educacionais.

