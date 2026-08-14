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15 de agosto é feriado? Veja o que abre e fecha no Dia de Assunção de Nossa Senhora

Data será feriado em alguns estados e municípios, mas não faz parte do calendário nacional; confira onde haverá mudanças no funcionamento

15 de agosto: entenda como funciona o calendário de 2026 e quais cidades terão comércio, bancos e repartições com horários diferentes (Leandro Fonseca/Exame)

15 de agosto: entenda como funciona o calendário de 2026 e quais cidades terão comércio, bancos e repartições com horários diferentes (Leandro Fonseca/Exame)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10h53.

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No próximo sábado, 15 de agosto, é celebrado o Dia de Assunção de Nossa Senhora. A data não é feriado nacional, porém é considerada feriado estadual em dois estados e feriado municipal em diversas cidades.

Onde 15 de agosto é feriado?

Em algumas cidades brasileiras, o dia é feriado em razão do Dia de Assunção de Nossa Senhora. Entre elas estão Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE), onde a data integra o calendário oficial de feriados municipais.

A data também é feriado municipal em outras cidades brasileiras, como Jundiaí (SP) e Ipatinga (MG), conforme a legislação de cada município. Por isso, o funcionamento de comércio e serviços pode variar de acordo com a cidade.

No Pará, 15 de agosto é feriado estadual pela Adesão do Grão-Pará à Independência do Brasil.

No Tocantins, a data é feriado estadual em homenagem ao Dia do Senhor do Bonfim.

E em São Paulo?

Na capital paulista, 15 de agosto não é feriado municipal. Portanto, a data segue o funcionamento normal previsto para um sábado.

O que abre e fecha?

Como 15 de agosto cai em um sábado, o funcionamento de comércio, supermercados, shoppings e outros estabelecimentos já depende da programação habitual de cada local. Quando a data é feriado, entram também as regras específicas para o trabalho em feriados.

O Ministério do Trabalho e Emprego estabeleceu que o funcionamento do comércio em feriados, salvo atividades previstas na própria regulamentação, depende de autorização por meio de convenção coletiva de trabalho.

Por isso, comércio e serviços podem funcionar em horário especial, mesmo em cidades onde o dia é feriado. A recomendação é consultar o estabelecimento antes de sair de casa.

Bancos

As agências bancárias seguem o calendário de feriados aplicável à localidade. Como 15 de agosto será um sábado, as agências já não teriam atendimento presencial regular nesse dia.

Os canais digitais, aplicativos, caixas eletrônicos e demais serviços eletrônicos continuam disponíveis conforme as regras de cada instituição.

Repartições públicas

Órgãos públicos municipais e estaduais costumam suspender o expediente quando o dia é feriado na respectiva esfera. Os serviços considerados essenciais seguem escalas próprias.

Saúde

Hospitais, pronto-socorros, UPAs e outros serviços de urgência mantêm atendimento durante feriados, seguindo as escalas de plantão.

Os serviços administrativos e unidades de atendimento ambulatorial podem ter horários diferentes, conforme a cidade.

Por que 15 de agosto é celebrado?

A data marca, para a Igreja Católica, a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, dedicada à crença de que Maria foi elevada aos céus após sua vida terrena.

A celebração ganhou importância em diferentes municípios brasileiros e passou a integrar calendários locais como homenagem às padroeiras de cada cidade.

Em Fortaleza, por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora é celebrada como solenidade em todas as paróquias da capital, que também realizam a tradicional Caminhada com Maria.

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