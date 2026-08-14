TV Globinho retorna à programação da Globo em edição especial após 11 anos

A TV Globinho voltará à programação após mais de uma década fora do ar, com uma edição única prevista para o dia 10 de outubro. O retorno do programa infantil fará parte das ações do Criança Esperança 2026.

Neste ano, a campanha terá como tema “Protegendo o Futuro das Crianças” e usará a nostalgia como elemento da programação. A proposta inclui referências a brincadeiras, personagens e memórias associadas a diferentes gerações.

A edição especial da TV Globinho será exibida no primeiro dia da Maratona da Esperança, em 10 de outubro. O programa, que permaneceu mais de dez anos fora do ar, retorna de forma pontual dentro da programação da campanha.

A Maratona da Esperança seguirá até o dia 12 de outubro. O encerramento ocorrerá no dia 12, quando será realizado o Show da Esperança.

Relembre a TV Globinho

A TV Globinho fez parte da programação da Globo entre julho de 2000 e agosto de 2015. Durante 15 anos, a atração ocupou as manhãs da emissora com uma programação voltada ao público infantil. Entre os desenhos exibidos estavam Pokémon, Bob Esponja e Três Espiãs Demais.

O programa deixou a grade em 2015 e deu lugar ao É de Casa. Desde o encerramento da TV Globinho, a Globo não mantém uma atração infantil fixa em sua programação, enquanto pedidos pelo retorno do programa continuaram a aparecer ao longo dos anos.

Durante o período em que permaneceu no ar, a TV Globinho contou com diferentes apresentadores. Entre os nomes que passaram pela atração estão Geovanna Tominaga, Angélica, Marina Ruy Barbosa e Letícia Colin.

Letícia Colin está atualmente no ar como Adriana, protagonista de Quem Ama Cuida. Até o momento, a Globo não informou quem comandará a edição especial da TV Globinho.